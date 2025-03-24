彰化女議員借派出所停車遭轟走！她批警態度惡劣　警局長要究責

▲彰化縣議員賴清美停車在王功派出所疑似遭到員警喝斥。（圖／賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員賴清美日前前往芳苑鄉，因找不到停車位，將車輛暫停於王功派出所內，卻遭值班員警斥責並要求駛離，雙方爆發口角。賴清美批評員警態度惡劣，並指出員警甚至揚言以妨害公務罪嫌辦理，而派出所「很高興為您服務」的標語更顯諷刺，對此彰化縣警局長陳明君得知後，已經展開調查。

事件發生於21日，賴清美與友人約在芳苑警分局附近碰面，因找不到停車位，遂將車輛駛入王功派出所內暫停。然而，她尚未下車，值班員警即衝出喝斥，要求她駛離，並強調派出所不提供停車位。賴清美表示僅是暫停等候友人，但員警態度強硬，堅持驅離。 賴清美反駁，質疑一般民眾洽公或借用廁所，是否也遭受如此待遇。

隨後，賴清美致電縣警局公關科反映。派出所長沈威志返所了解情況後，該員警竟以手機錄影賴清美，並再次揚言以妨害公務罪嫌辦理，雙方爭執加劇，即使所長出面調解也無效。賴清美更指出，該員警距離退休僅剩十餘天，工作態度散漫，且對長官不敬。

彰化縣警局長陳明君獲悉後，已指示芳苑分局啟動調查。分局長宋俊良表示，即使派出所不開放停車，員警也不應對民眾態度惡劣，將加強基層員警教育訓練。縣警局公關科也強調，將依規定調查員警有無言行失當或態度欠佳等情事，並予以懲處。