網轟女議員借派出所停車耍特權　賴清美接17通騷擾來電怒喊告

▲彰化議員賴清美到王功派出所停車與員警爆口角，深夜接到17通騷擾電話。（圖／賴清美議員提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員賴清美日前前往芳苑鄉，約了朋友要拿東西給對方，將車輛暫停於王功派出所內，卻遭值班員警斥責並要求駛離，雙方爆發口角。賴批評員警態度惡劣，大票網友砲轟她耍特權，事件延燒，今(24日)凌晨，她接到17通未知來電騷擾，甚至有的打電話劈頭就亂罵，賴清美說她已經「忍無可忍」再這樣騷擾，真的會去提告。

彰化縣議員賴清美日前po文控訴，她在芳苑警分局王功派出所附近約友人見面，因找不到停車位，將車輛暫停於王功派出所內部空地約3至5分鐘，未占用殘障或警車停車格，卻遭值班員警粗暴驅趕。當時她並未表明身分，員警即以惡劣態度喝斥「這裡不能停車，妳沒有借車位，出去！」，即使她解釋只是暫停等候友人，員警仍堅持驅離，並未給予任何解釋或緩衝時間。

賴清美指出，該員警不僅以手機錄影存證，更揚言要以妨害公務罪嫌處理賴清美，雙方因此爆發爭執。質疑員警對待民眾態度粗暴，認為一般民眾洽公或借用廁所，不應遭受如此對待。 事後，她向縣警局公關科反映，派出所長沈威志趕回現場了解情況。

▲彰化議員賴清美到王功派出所停車與員警爆口角。（圖／賴清美議員提供）

她強調自己未表明身分，卻仍遭受粗暴對待，質疑員警是否對所有民眾皆如此。事件曝光後，彰化縣警局長陳明君致歉並指示芳苑分局調查。賴清美也在臉書更新事件進度，感謝分局長及所長協助，並諷刺派出所「很高興為您服務」的標語與員警實際態度形成強烈對比。

此事件引發網友強烈反彈，她說，從昨日深夜11點多到今天凌晨2點多，3個小時內接到17通未接來電顯示，有的還劈頭就罵指責，她簡直氣炸了，「沒證沒據之下！不知道事情真相，亂批評罵我的將一起告！」。

▲彰化議員賴清美到王功派出所停車與員警爆口角，深夜接到17通騷擾電話。（圖／賴清美議員提供）

不僅如此、大批網友湧入賴清美臉書留言，認為她「濫用權力、耍特權」，質疑其將車輛停放在警用停車格的行為，並諷刺其身為民代卻未能以身作則，「警局服務範圍包含停車嗎？」、「議員打壓小警員」、「仗著議員身分想硬上」、「一般人誰會想到警察局停車？」、「警局當停車場」批評聲浪不斷。

▲彰化議員賴清美到王功派出所停車與員警爆口角，深夜接到17通騷擾電話。（圖／賴清美議員提供）