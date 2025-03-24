港珠澳大橋深夜塞爆疑電腦當機　港網友：是否要夾200元建設系統？　

▲港珠澳大橋深夜大排長龍疑電腦當機，陸港官方均未回應。（圖／翻攝臉書港車北上分享群，下同）

文／香港01

港珠澳大橋香港口岸昨（23）日深夜被指大排長龍，有港車北上司機回程時稱，疑口岸因電腦問題需重啟系統令過關停擺，另有司機指下午5時也有相同情況。其他網民更稱，「每個星期日都壞電腦，係咪（是不是）要夾200元建設系統呀？」不過，相關說法未獲當局證實。

23日晚上約11時，有司機在社交平台發帖稱，大橋香港口岸前出現車龍，「點解香港關可以咁慢嘅？玩勁耐都唔放一架車」。有其他網友回應稱，「頭先過電腦有問題，要restart 電腦。」發帖者其後回應，「我見佢全部都係差不多一分鐘先放一格（輛）車，有陣時仲要耐過1分鐘。」

至11時30左右，其他發帖者稱「排大隊入境中」，其圖片顯示擠塞情況更嚴重。有人稱，從「大陸出境已塞了，入香港又塞」，但兩地當局未公布原因。

平台上有其他司機稱，大橋香港口岸「每個星期日都壞電腦，係咪要夾200元建設系統呀」、「波叔話每個星期日都要壞電腦」。雖然未確定口岸是否「壞腦」，但有司機不滿無公佈稱，「最討厭電腦有問題唔開咪，差」。有人則指「香港鎮設施差過珠海市係正常」、「又可以撥備幾千萬update個系統」。

另有網友認為，由於假日北上消費的市民眾多，回程塞車難免，「假日多港燦阿丙」，笑指政府出招「唔想你地離港消費呀」。

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