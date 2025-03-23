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腥夫偷吃戰到腿軟！　小三嗲回：多練腳力吧

▲小明與小珊上摩鐵偷情。（示意圖與本文無關／ETtoday資料照）

▲小明與小珊上摩鐵偷情。（示意圖與本文無關／ETtoday資料照）

記者張靖榕／綜合報導

基隆男子小明（化名，下同）與妻子小華（化名，下同）結婚多年，育有兩名女兒，卻因與另一名女子小珊（化名，下同）發展曖昧關係，導致婚姻亮起紅燈。小華發現丈夫竟在通訊軟體中稱小珊「老婆大人」，並傳遞如「想要妳的抱抱」、「腿有點軟」等親暱訊息，氣憤提告兩人侵害配偶權，請求賠償50萬元。基隆地方法院審理後，認定兩人言行已逾越一般朋友分際，判決須連帶賠償小華15萬元，全案可上訴。

判決指出，小華主張她與小明於2007年結婚，婚後育有兩女，夫妻關係原本穩定，未料後來察覺小明與小珊透過交友軟體認識後互動過密，兩人不僅在對話中互稱「老婆大人」、「乖寶寶」、「秀秀」，更頻繁傳送「想要妳的抱抱」、「腿有點軟」、「明天好好抱」、「妳太迷人了」、「有這麼迷人你太誇張了」、「腿有點軟」、「多練腳力吧」等曖昧訊息。此外，小華還發現丈夫深夜與小珊相約外出，並多次轉帳匯款給對方，質疑兩人關係早已超出正常友誼範疇。

面對指控，小明與小珊則否認有不倫關係，強調彼此從未發生性行為，小珊也不知情小明已婚，而且兩人只是普通朋友。小明還辯稱與小華的婚姻早已破裂，小華更曾對他施暴，因此他已另提離婚訴訟。

不過法院審理時，小華提出兩人間的完整通訊紀錄、汽車旅館搜尋紀錄與車輛活動紀錄作為證據。法院認為，從對話中可見兩人情感表達過於親密，顯然已超越單純友誼，足以對婚姻造成損害，構成對配偶權的侵害。

法院並指出，即使夫妻間感情生變，小明在婚姻關係未正式解除前，仍應負忠誠義務，不得與他人發展曖昧關係。最終法官審酌雙方經濟狀況與侵害程度，判決小明與小珊應連帶賠償小華精神慰撫金15萬元。案件目前仍可依法上訴。

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