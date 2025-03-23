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美2少女曝屍荒野！　最後影片拍到「陌生男子悄悄靠近」

▲▼美2少女曝屍荒野！　最後影片驚見「陌生男子默默靠近」。（圖／翻攝rickallenjustice.com）

▲檢警宣稱，影片中「橋上的男人」就是凶嫌理查。（圖／翻攝rickallenjustice.com）

記者吳美依／綜合報導

美國印第安那州發生恐怖案件，2名少女在荒郊野外遭到謀殺，她們生前拍攝的最後一段影片顯示，一名陌生男子從後方悄悄接近，最後出聲要求她們「下山」。檢警宣稱，影片中的男子，正是凶嫌理查（Richard Allen）。

2017年2月，2名少女被發現陳屍在德爾斐（Delphi）的莫農高橋（Monon High Bridge），而本周公布的43秒影片內容，正是由現場尋獲的手機拍攝。

畫面顯示，14歲的莉比（Libby German）正在拍攝13歲的艾比（Abby Williams），艾比身後卻跟著一名男子。她們注意到情況不對勁，2人都在抽泣、呼吸急促，焦急且輕聲地討論著，「他在這裡嗎？不要丟下我！」、「看，這裡有路，我們必須下山」、「那裡沒有路，所以我們必須從這裡下去」。

影片最後，陌生男子說道，「夥計們，下山。」而檢警一度主張，背景還可以聽見槍聲上膛的聲音，但辯護律師宣稱，那只是少女們踩到碎石或樹枝的聲音。

調查多年後，當地居民理查於2022年10月落網，據悉他多次向妻子、獄警、心理學家認罪，但辯護律師宣稱，這是因為他被單獨監禁13個月之後失去理智，才會提供錯誤證詞。

開庭審理期間，檢警在法庭上出示影片證據，宣稱那名尾隨男子就是理查。去年12月，理查被判謀殺罪名成立，最高可能面臨130年監禁。不過，理查的辯護律師本周正式提出上訴，隔天更在網路上公布影片，宣稱這是為了證明理查的清白。

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