美2少女曝屍荒野！　最後影片拍到「陌生男子悄悄靠近」

▲檢警宣稱,影片中「橋上的男人」就是凶嫌理查。(圖/翻攝rickallenjustice.com)



記者吳美依/綜合報導

美國印第安那州發生恐怖案件,2名少女在荒郊野外遭到謀殺,她們生前拍攝的最後一段影片顯示,一名陌生男子從後方悄悄接近,最後出聲要求她們「下山」。檢警宣稱,影片中的男子,正是凶嫌理查(Richard Allen)。

2017年2月,2名少女被發現陳屍在德爾斐(Delphi)的莫農高橋(Monon High Bridge),而本周公布的43秒影片內容,正是由現場尋獲的手機拍攝。

畫面顯示,14歲的莉比(Libby German)正在拍攝13歲的艾比(Abby Williams),艾比身後卻跟著一名男子。她們注意到情況不對勁,2人都在抽泣、呼吸急促,焦急且輕聲地討論著,「他在這裡嗎?不要丟下我!」、「看,這裡有路,我們必須下山」、「那裡沒有路,所以我們必須從這裡下去」。

On November 11, 2024, factually innocent man, Richard Allen, was wrongfully convicted of the #Delphi murders. He is serving a 130 year sentence for a crime he had nothing to do with. The true killer or killers have never been brought to justice.



The State of IN wants the world… pic.twitter.com/rfXShDsDBu