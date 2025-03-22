印度假導遊性侵「法國女遊客」！佯裝探訪聖地　帶到森林下手

▲印度性侵事件頻傳。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

法國一名女遊客日前獨自前往印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）朝聖，探索當地的宗教聖地。沒想到卻遇到一名男子假扮導遊，藉口帶她到隱密森林內「冥想」，而她乖乖跟隨後，慘遭對方性侵。

根據《鏡報》報導，受害的法國女子年約40歲，她為了展開朝聖的冥想之旅，搭機前往印度。她在當地遇到一名29歲男子溫卡特桑（Venkatesan）。對方聲稱自己熟悉當地文化，接著以冥想為由，將她帶往一處偏僻的森林。

女子深信男子是當地導遊，特意帶她前往「聖地」冥想，因此跟著對方離開，怎知卻因此在森林內遭對方性侵。女遊客隨即機警呼救，成功引起路人注意，並立即報警處理。

她隨後被送往當地醫院接受身體檢查，警方也展開調查，最終在18日於提魯瓦納馬萊（Tiruvannamalai）的一座印度教寺廟附近逮捕嫌犯。而被害人看到嫌犯後，隨即就認出他。警方也在調查他是否涉及其他類似案件，以釐清是否有更多受害者。

提魯瓦納馬萊警方表示，案件發生後，他們立刻組成專案小組進行追查，最終在短短數小時內鎖定嫌犯，並將其逮捕。警方指出，有多名目擊者證實，曾看到受害者與一名男子一同登山。泰米爾納德邦是著名的靈性聖地，每年吸引來自世界各地的朝聖者。

事實上，印度的旅遊安全問題險峻，上周才有一名英國女子在新德里南部的飯店內遭到性侵。她不僅在房內遭到侵犯，當她試圖逃跑時，甚至還被飯店工作人員進一步性侵。