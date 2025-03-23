史書華、民眾黨公職互槓「踉蹌跌倒」　黃國昌：綠側翼鬧場素質低落

▲民眾黨舉辦「人民要當家」全民問政宣講，黃國昌受訪時，史書華在旁舉牌嗆聲。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／新北報導

民眾黨今（23日）下午2時在新北板橋啟動「人民要當家」宣講，將發放「真相DM」盼支持者當「民主派報員」；但黨主席黃國昌下午1時50分受訪時，罷免藍委葉元之「板橋大刪元」領銜人、網紅牙醫史書華跑到現場，要黃國昌簽連署書，結果黃在一旁受訪，民眾黨公職則在旁邊與史書華互槓，雙方還一度踉蹌跌倒，史主張被民眾黨壯漢推倒，但民眾黨則大喊史假摔。

民眾黨啟動「人民要當家」宣講，首站為23日下午2時在新北市板橋站前路新府路口，而黃國昌原訂下午1時50分在舞台正後方受訪，但黃國昌還沒站定位，管制區後方突然出現的是史書華，引發民眾黨公職不滿，小草也開始聚集在旁抱怨。

而黃國昌到場時，史書華開始大喊要黃國昌簽罷免葉元之連署書，並手舉黃國昌2016年曾說「不要懷疑我要消滅中國國民黨的決心」等看板，黃國昌先是詢問現場媒體「你們要先採訪他嗎？」，但在場媒體選擇要先訪黃國昌，因此直接進行媒體聯訪。

但黃國昌接受媒體聯訪過程中，史書華不斷在管制區外、黃國昌的後方或左側方喊話一同連署罷免，民眾黨公職也透過一張厚紙板將史書華的看板遮住，並大喊「好了啦！」、「貼牌牙醫」、「回去解決你的官司」等言論，並批評「民進黨辦宣講時，在野黨有去亂嗎？」，但史書華不滿地說「我沒有黨籍耶」，民眾黨公職則回嗆「綠營側翼」。

此外，史書華與民眾黨公職激烈辯論時，雙方一度踉蹌跌倒，民眾黨公職則在旁邊喊「假摔！假摔！」。史書華表示，「我拿這個是黃國昌自己講過的話，我今天要求很簡單，請他幫我簽連署書，結果黃國昌完全不敢面對我與人民，只會派一群民眾黨的壯漢把它保護起來，這就是我們的第三大黨、民眾黨黃主席。」

史書華提到，「黃國昌前幾天才來我們餐會跟我敬酒，我希望找我們昔日戰友，今天是『323佔領行政院事件』11週年，當初黃國昌跟學生、民眾站在一起，但現在我請他簽連署書，他完全不敢面對我，派十幾個壯漢把我包圍，還把我推倒，這就是現在的黃國昌！」

而媒體詢問，怎麼看史書華到場表達意見？黃國昌受訪時回應，媒體以「意見表達」用詞滿溫和，現場看得出來的人都知道，史書華就是來鬧場的，「這路權是我們借的，我早就說了，要辦活動自己辦，不要跑到人家活動，不僅跑來蹭，還跑來鬧場，我覺得民進黨這些側翼，他們對於民主法治素質，真的低落到一個讓人非常遺憾的境界」。

▲▼民眾黨在新北板橋舉辦「人民要當家」宣講，網紅牙醫史書華跑到現場，要黨主席黃國昌連署罷免，結果與民眾黨公職發生衝突。（圖／記者袁茵翻攝）

▼史書華在旁舉牌嗆聲 。（圖／記者李毓康攝）