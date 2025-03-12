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胖到眼睛睜不開！　土耳其24歲「暴食吃播主」死亡

▲▼24歲的極限大胃王庫爾圖爾（Efecan Kultur）。（圖／Tiktok/@efecankultur）

▲24歲的極限大胃王庫爾圖爾。（圖／Tiktok/@efecankultur）

記者張方瑀／綜合報導

土耳其24歲的極限大胃王庫爾圖爾（Efecan Kultur）因暴食吃播影片走紅，但近日卻傳出噩耗，他因肥胖引發的併發症於7日去世，得年24歲。

根據《Turkiye Today》報導，庫爾圖爾長期透過TikTok直播暴飲暴食，吸引了大量粉絲，然而過度飲食也讓他的健康亮起紅燈。隨著體重持續飆升，庫爾圖爾的健康問題加劇，包括身上出現瘀青、呼吸困難等症狀，使他被迫停更，甚至無法下床行動。

他最後一次更新YouTube頻道是在8個月前，而TikTok上的最後一部吃播影片則發布於去年10月15日，當時他還在影片中宣布自己正在減鹽飲食，試圖控制體重。

由於肥胖問題惡化，他後來已完全臥床，由醫護人員定期上門照顧，而他近3個月來都住院治療，最終仍不幸離世。

土耳其知名實況主Testo Taylan曾於上個月特地探望庫爾圖爾，當時庫爾圖爾全程躺在床上，因臉部脂肪過多導致雙眼無法睜開，畫面令人震驚。

庫爾圖爾的離世在土耳其社會引發廣泛討論，政府也藉此機會警告年輕人暴食吃播影片可能帶來的健康風險。

根據《Turkiye Today》報導，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）政府正在研擬法案，計畫限制16歲以下青少年使用社群媒體，以降低類似事件再發生的可能性。

@efecankultur

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