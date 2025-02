美俄第2輪會談登場　美國務院：不討論烏克蘭問題

▲美俄代表團在土耳其伊斯坦堡會晤。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國與俄羅斯第二輪會談27日登場,俄國代表團抵達美國駐土耳其伊斯坦堡總領事官邸,進行閉門會議討論雙方使館爭端。這是美俄外交人員本月第2次舉行面對面會談,美國國務院發言人已表示,這次會議不會談及烏克蘭問題。

The Russian delegation, comprising experts on Russia-US relations, arrives at the venue of the talks with the US delegation in Istanbul pic.twitter.com/15fLz5rk8J