美俄第2輪會談登場　美國務院：不討論烏克蘭問題

▲美俄代表團在土耳其伊斯坦堡會晤。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與俄羅斯第二輪會談27日登場，俄國代表團抵達美國駐土耳其伊斯坦堡總領事官邸，進行閉門會議討論雙方使館爭端。這是美俄外交人員本月第2次舉行面對面會談，美國國務院發言人已表示，這次會議不會談及烏克蘭問題。

The Russian delegation, comprising experts on Russia-US relations, arrives at the venue of the talks with the US delegation in Istanbul pic.twitter.com/15fLz5rk8J — MFA Russia (@mfa_russia) February 27, 2025

塔斯社、RT等報導，美俄這次會談地點就在美國總領事官邸，依據俄羅斯外交部27日發布的影片，掛著外交車牌的黑色車輛抵達現場，官邸外有眾多媒體記者聚集守候。俄羅斯官媒指出，會談預計將持續5至6小時。

▲現場戒備森嚴，眾多媒體記者在官邸外聚集守候。（圖／路透）

此前，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）26日證實，美俄將在伊斯坦堡舉行閉門會議，外交人員與高層級專家將見面討論使館運作問題。

俄羅斯2022年入侵烏克蘭之後，美國拜登政府切斷與俄羅斯大多數的官方聯繫，試圖藉此在全球舞台上孤立俄羅斯總統普丁。不過隨著川普重返白宮，美國外交政策出現重大改變，川普對於烏克蘭及其他夥伴採取更加批判的言詞，正在轉向俄羅斯，除了把俄羅斯的全面入侵歸咎於烏克蘭，還把烏克蘭總統稱為「未經選舉的獨裁者」。