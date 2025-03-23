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樂樂法利遭拒入境　王定宇：委員協助依法提出申訴

▲▼美YTR樂樂法利「被禁止入境」來台夢碎　移民署回應了。（圖／翻攝自YouTube／LeLe Farley）

▲美YTR樂樂法利「被禁止入境」。（圖／翻攝自YouTube／LeLe Farley ）

記者皮心瑀／台北報導

美國YouTuber樂樂法利（LeLe Farley）成功申請台灣的就業金卡，花費一個月時間處理離美事宜，但卻在準備出境時，被通知「不允許入境台灣」。對此，移民署表示，樂樂法利是因2023年來台時，非法工作案被台北市政府勞動局裁處在案才被管制。民進黨立委王定宇透露，有委員已在協助樂樂法利申訴，法律之前人人平等，按規定被懲處，也可按規定保障自己的權利。

樂樂法利22日在YouTube頻道發出影片，談到自己一直嚮往來到台灣，申請到就業金卡後，立即打包好行李、賣掉汽車和拍攝設備，並退租公寓，向親友告知自己要去到台灣開啟新旅程，不料出境時卻被拒絕入境，「那一刻，我的夢碎了」。

移民署表示，樂樂法利雖獲發文化藝術類就業金卡，但過去2023年來台時，因非法工作案被台北市政府勞動局裁處在案，因此移民署依禁止外國人入國作業規定，管制一定期間無法入境。

王定宇23日表示，肯定樂樂法利的反共立場及對台灣的支持熱愛，但法律之前人人平等，當時他上節目被檢舉，同時他也申請就業金卡，政府部門某環節橫向溝通不良，形成他拿到金卡可以入境，但又被懲處，所以被沒收不得到台灣。

王定宇指出，台灣是法治社會，處罰按規定，申訴也可以，民眾能保障自己權益，目前有委員都在協助樂樂法利依法申訴，若無法成功，相信樂樂法利也能了解依法行政的情況，現在的處理方式既尊重台灣法也尊重每個人權益，希望能圓滿結束這件事情。

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