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美YTR樂樂法利「被禁止入境」來台夢碎　移民署回應了

▲▼美YTR樂樂法利「被禁止入境」來台夢碎　移民署回應了。（圖／翻攝自YouTube／LeLe Farley）

▲美籍YTR樂樂法利「被禁止入境」，來台發展夢碎。（圖／翻攝自YouTube／LeLe Farley）

記者柯沛辰／綜合報導

美國YouTuber樂樂法利（LeLe Farley）日前申請到移民署就業金卡，花了1個月賣車、退租、整理行李和告別親友後，買了單程機票，準備飛抵台灣長期發展，不料出境時竟被告知「不允許進入台灣」。對此，移民署22日證實此事，並說明原因。

樂樂法利22日在YouTube頻道發出影片，並以「我被臺灣禁止入境」為題，談到自己一直嚮往來到台灣，申請到就業金卡後，立即打包好行李、賣掉汽車和拍攝設備，並退租公寓，向親友告知自己要去到台灣開啟新旅程，不料出境時卻被拒絕入境，「那一刻，我的夢碎了」。

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移民署表示，樂樂法利雖獲發文化藝術類就業金卡，但過去2023年來台時，因非法工作案被台北市政府勞動局裁處在案，因此移民署依禁止外國人入國作業規定，管制一定期間無法入境。

移民署指出，樂樂法利仍在管制期間，不符合核發就業金卡條件，已依規定撤銷其許可，並就相關行政作業流程進行檢討，若樂樂法利日後符合解除管制規定，可再次提出申請。

對此，樂樂法利在影片中解釋，他和王志安的狀況並不一樣，陸客來台本就明訂「不得接受媒體邀請，上電視（廣播）節目發表意見」，但他是持免簽入境，依規定是可以進行「探親、社會訪問、商務、參展、考察、國際交流」，且無需申請許可。

他指出，這些表述都非常泛化，沒有明晰界定，「加上當時周圍人對此應允的態度，讓我不禁以為，被邀請上節目發表看法，是屬於『國際交流』的一種形式，很無知地接受了很小額的補貼費用，也就是所謂的『車馬費』，結果就是我被檢舉了，而最終勞動局是以我『在台期間非法勞動』為由拒絕我入境台灣。」

樂樂法利雖是美國脫口秀演員、饒舌歌手，但因為曾到中國大陸求學，能說一口流利的中文。過去，他就讀中央戲劇學院、南京大學，自稱是「拿共產黨的獎學金，卻走上反共的道路」。

 
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