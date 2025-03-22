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2年輕男女墜谷380公尺！玉管處難過發文示警：不要被好天氣騙了

▲▼玉管處提醒民眾，入山前審慎評估是否取消行程，千萬不要被好天氣騙了。（圖／翻攝自Facebook／玉山國家公園）

▲玉管處提醒民眾，入山前審慎評估是否取消行程，千萬不要被好天氣騙了。（圖／翻攝自Facebook／玉山國家公園）

記者董美琪／綜合報導

南投縣消防局今早接獲通報，1男1女於玉山主峰線墜谷約380公尺深，立即聯合玉山國家公園管理處出動9人進行搜救，並請空勤總隊協助空中勘察。傍晚時分，搜救人員透過空中勘察發現兩名山友的身影，但由於山壁陡峭且部分身體被雪覆蓋，暫無法立即救援。對此玉管處深夜在臉書發文提醒「千萬不要被好天氣騙了」。

消防局表示，預計23日視情況將兩人搬運至平坦處，再進行吊掛下山的作業。此次救援行動仍需依天候和地形條件調整，以確保安全。

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▲▼玉管處提醒民眾，入山前審慎評估是否取消行程，千萬不要被好天氣騙了。（圖／翻攝自Facebook／玉山國家公園）

玉山國家公園悲傷發文提醒，「拜託各位山友，注意下面這件事情，玉山園區3000公尺以上高山的積雪，已經開始緩慢融化，在經過夜間低溫後，清晨會呈現結冰狀態，步道難以步行非常危險。」

玉管處懇請還沒上山的山友，再次審慎評估是否取消行程，千萬不要被好天氣騙了；已經上山的山友，請務必正確使用雪地三寶，專注於每一步的落腳，以避免失足滑落墜谷玉山國家公園，「在這裡也想懇求所有山友，一起分享任何有關登山安全與觀念的貼文，一傳十十傳百，救人無數，謝謝大家。」

拜託各位山友，注意下面這件事情 玉山園區3000公尺以上高山的積雪，已經開始緩慢融化，在經過夜間低溫後，清晨會呈現結冰狀態，步道難以步行非常危險。 請還沒上山的山友，再次審慎評估是否取消行程，千萬不要被好天氣騙了；已經上山的山友，請務必正...

玉山國家公園發佈於 2025年3月22日 星期六
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