前助理病逝惹議！　葉元之喊「非常震驚」：我沒有把他辭退

▲國民黨立委葉元之。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委葉元之前方姓助理病逝，日前告別式外更設「葉元之莫進」看板，引發熱議。對此，葉元之表示，尊重家屬，但也強調，他沒有辭退該助理，退保程序也是立院人事處負責；如今北市勞檢處已經介入調查，希望勞檢署盡快完成調查，將真相公布。

針對助理退保事件，葉元之指出，他尊重家屬感受，包括上禮拜六立牌子都尊重家屬認知，但這個事情，他之前不想要去談，因為這是前助理離世，大家除了悲痛也覺得不要談太多，但已經出現各種不同版本，一開始說有一天請假回去看病，隔天躺在床上打給他請假，就被辭退，但根本就沒這個事，「我必須要強調，我沒有把他辭退」。

葉元之提到，其實之前前助理因為「工作關係」，已經多次口頭請辭，甚至元旦傳簡訊請辭後，隔天就沒來上班，後來請其他助理拜託該助理還是來，他才又回辦公室，並稱等葉找到助理自己隨時可離職。但1月10日方姓前助理又再度請辭，他才准辭，並將請辭單送立法院做後續人事處理。

葉元之說，方姓前助理去年7月1日到職後，看起來身體狀況就差不多那樣，偶爾會去看中醫，1月10日請辭也是走至辦公室跟他講，真的不知道方離職後身體遇到什麼狀況，離職40、50天就傳出過世消息，辦公室非常震驚。方姓前助理請辭那天看來身體是比較有狀況，但也沒到外界說的已到不能走路狀況，沒有人想到會離職不久就往生；事發後有問其他助理，其他助理說他那天看起來也正常，有說有笑，不是外界講的那樣。

葉元之說，前幾天台北是勞檢處有到辦公室勞檢，說收到檢舉有涉及不當辭退與不讓員工看病等問題，但自己現場都已經否認。

對方姓前助理在方告別式上放暗喻「貓狗不如」立牌諷刺，葉元之回應，這部分都尊重家屬，員工離職後也不會沒事去打擾人家；針對台北市勞檢處前幾天稽查辦公室，葉元之表示，有人檢舉不當辭退、生病不讓看病，這些他都否認，希望勞檢處趕快調查，並把相關內容公諸於眾。

