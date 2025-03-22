立院將排審普發現金法制化　政院揭「優先還債」後三方向用途

▲行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君以及秘書長龔明鑫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院財政委員會24日將排審國民黨立委提出的普發現金法制化草案，對此，政院人士指出，歲計賸餘的使用方式須按照《預算法》規定，要優先還債；另外，實徵數超過預算數屬於中央的有3757億，其中要有部分用於幫助社會最需要的人、一部分壯大台灣力量，另一部分考慮社會目前需要用到什麼方向。

過去在疫情期間，行政院曾在2020年發放振興3倍券，民眾支出1000元後可使用價值3000元的振興券，盼刺激經濟；2021年接續推出振興5倍券，且考量國內經濟成長，民眾可直接獲得5000元價值的5倍券。疫後的2023年，政院更推動普發現金6000元，盼藉以加速經濟復甦。

去年政府稅收較預算數超出5283億元，創下歷史新高，在野黨因此拋出普發現金議題，立法院財政委員會24日排審國民黨立委提出的普發現金法制化草案。

對於在野黨提出的普發現金訴求，政院人士強調，歲計賸餘的使用方式都是按照《預算法》規定，一定要優先還債、減少舉債數，另外，也可以透過編列特別預算方式擴大國家投資跟對人民照顧，政院秉持正面態度持續研議中。

此外，行政院長卓榮泰日前在備詢的時候也提到，實徵數超過預算數，屬於中央的有3757億元，政府會通盤考量國家財政的長遠發展與計劃，其中應有部分要用於幫助社會最需要的人、一部分壯大台灣力量，另一部分考慮社會目前需要用到什麼方向。政院人士強調，政府會在這樣的基礎下提出相關規劃，也希望能夠得到民眾以及立法院的支持。