「涮樂和牛」羅東店試營運就傳食物中毒　通報人數暴增至63人

▲▼ 宜蘭縣衛生局組成專案團隊，於昨(21)日前往「涮樂和牛」羅東店進行調查。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、潘鳳威／宜蘭報導

知名連鎖吃到飽火鍋「涮樂和牛」驚爆食物中毒事件，宜蘭羅東店15日試營運，卻陸續傳出民眾上吐下瀉、掛急診等情況。截至昨（21）日止，通報發病人數共計有63人，其中有33人曾就醫，個案發病時間皆集中於3月15至16日。

宜蘭縣衛生局表示，18日開始陸續接獲民眾通報，並於19日派員到該餐廳調查，勒令要求業者停業。經查，現場有冰鏟區域不潔、湯底醬料食材未完整覆蓋等2項衛生缺失，衛生局也開立限期改善通知書；另相關人員採樣環境檢體2件。並向疾病管制署（疾管署）申請流行病學調查支援。經疾管署同意，立即組成專案團隊於昨(21)日上午前往該餐廳完成現場調查，後續將進一步進行問卷調查與研判，以釐清原因。

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累計迄昨(21)日止，通報發病人數計有63人，其中有33人就醫，且個案發病時間均集中於3月15日至16日。目前已採集員工10名糞便檢體及5名有症狀個案的糞便檢體，共計15件，並送疾管署進行檢驗，確認可能的病原來源。

另外，事件業者已提交改善報告及復業申請文件，將依程序對食品良好衛生規範準則缺失項目進行複查，並檢視從業人員完成至少4小時之衛生講習，待複查合格並通過審查後，才會同意業者恢復營業。