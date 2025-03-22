大法官提名名單獨缺律師　總統府：虛心接受、持續聽取各界意見

▲副總統蕭美琴主持「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

副總統蕭美琴21日公布司法院正、副院長及大法官被提名人名單，院長提名人為檢察官出身的蔡秋明引發關注外，名單中多為檢察官、法官或學者，獨缺律師，引來全國律師聯合會表達「甚感遺憾，咸認不妥」。對此，總統府發言人郭雅慧今（22日）說，總統府尊重並虛心接受。

針對全國律師聯合會指大法官提名未考量律師於司法制度之重要性，總統府發言人郭雅慧今（22日）表示，此次總統提名新任司法院院長、副院長及5位大法官人選，是考量司法院及憲法法庭憲政任務，徵詢各界意見並審慎思考後提出，盼守護自由民主憲政制度，提升國安案件專業能量，持續推動司法改革。

郭雅慧說，有關全律會建議，總統府表示尊重並虛心接受，未來政府將持續廣泛聽取各界意見，也盼7位被提名人均可獲立法院支持與同意，儘速補實大法官缺額，維繫國家憲法機關正常運作。

全國律師聯合會針對2025年3月21日「總統府送交總統咨文請立法院行使司法院院長、副院長及大法官提名案之同意權」乙事，聲明全文：

一、 司法院及其憲法法庭的功能在於維護政府權力分立、捍衛人民權利，是捍衛自由民主憲政秩序的最後一道防線，因立法院前次全部否決大法官之提名，致大法官持續缺額，並造成憲法法庭之運作停擺，引發嚴重之憲政危機。本會呼籲立法院應秉持憲法機關之忠實義務，謹守憲政原則及法治國原則，維護憲法權力分立，妥適進行大法官人事同意權之審查。

二、 自由民主憲政秩序為台灣不可動搖的根基，也應該是國人共同守護且不可退讓的界線。大法官依據憲法獨立行使憲法解釋及憲法審判權，為我國自由民主憲政秩序不可或缺之基石，也是守護憲法的最後一道防線。從而，針對大法官人事同意權之審查，應繫於大法官被提名人之專業性、適任性及對於憲法價值之堅持，因此，本會呼籲立法院各政黨應秉持以理性、專業之立場，進行大法官人事同意權之審查。

三、 審檢辯為司法權實質有效運作的三大重要支柱，亦均為構成我國自由民主憲政秩序不可或缺的功能及角色，歷來均有學養俱佳之律師獲大法官提名，並擔任大法官職務，然本次大法官提名顯未考量律師於司法制度之重要性及維繫自由民主憲政秩序所扮演之角色，本會對此甚感遺憾，咸認不妥。