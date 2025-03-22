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大法官被提名人「獨缺律師」　全國律師聯合會3點聲明：甚感遺憾

▲▼蕭美琴主持「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」。（圖／記者湯興漢攝）

▲蕭美琴主持「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

總統賴清德113年提名司法院正副院長、大法官人選，但全遭立法院封殺；副總統蕭美琴21日公布司法院正、副院長及大法官被提名人，院長提名人為檢察官出身的蔡秋明，副院長則提名法官出身的蘇素娥。但攤開名單細看，被提名人多為檢察官、法官、或是學者，獨缺律師，對此，全國律師聯合會今(22日)發出3點聲明，「甚感遺憾，咸認不妥」。

全國律師聯合會針對2025年3月21日「總統府送交總統咨文請立法院行使司法院院長、副院長及大法官提名案之同意權」乙事，聲明全文：

一、 司法院及其憲法法庭的功能在於維護政府權力分立、捍衛人民權利，是捍衛自由民主憲政秩序的最後一道防線，因立法院前次全部否決大法官之提名，致大法官持續缺額，並造成憲法法庭之運作停擺，引發嚴重之憲政危機。本會呼籲立法院應秉持憲法機關之忠實義務，謹守憲政原則及法治國原則，維護憲法權力分立，妥適進行大法官人事同意權之審查。

二、 自由民主憲政秩序為台灣不可動搖的根基，也應該是國人共同守護且不可退讓的界線。大法官依據憲法獨立行使憲法解釋及憲法審判權，為我國自由民主憲政秩序不可或缺之基石，也是守護憲法的最後一道防線。從而，針對大法官人事同意權之審查，應繫於大法官被提名人之專業性、適任性及對於憲法價值之堅持，因此，本會呼籲立法院各政黨應秉持以理性、專業之立場，進行大法官人事同意權之審查。

三、 審檢辯為司法權實質有效運作的三大重要支柱，亦均為構成我國自由民主憲政秩序不可或缺的功能及角色，歷來均有學養俱佳之律師獲大法官提名，並擔任大法官職務，然本次大法官提名顯未考量律師於司法制度之重要性及維繫自由民主憲政秩序所扮演之角色，本會對此甚感遺憾，咸認不妥。

大法官 被提名人 現任職位 學歷 專長 經歷
大法官並為院長 蔡秋明 台灣高等檢察署主任檢察官 美國華盛頓大學法學碩士 刑事司法案件實務 一、二審檢察署主任檢察官、最高檢察署辦事多年
大法官並為副院長 蘇素娥 最高法院法官 美國加州大學柏克萊分校法律研究所法學碩士 刑事審判業務 三審法院法官、刑事廳廳長
大法官 蕭文生 國立中正大學法律學系教授 德國慕尼黑大學法學博士 憲法、行政法 中正大學法律系系主任、法學院院長
大法官 鄭純惠 最高法院法官 國立台灣大學法律學研究所碩士 民事案件 三審法院法官
大法官 林麗瑩 台灣高等檢察署主任檢察官 國立台灣大學法律學研究所碩士 刑事法 一、二審檢察官、法務部綜合規劃司司長
大法官 陳慈陽 國立台北大學法律學系專任教授 德國魯爾大學法學博士 憲法、行政法、環境法 台北大學公法研究中心主任、台灣法學會理事長
大法官 詹鎮榮 國立政治大學特聘教授 德國科隆大學法學博士 憲法、行政法 高雄大學、政治大學教授、政大法學院副院長
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