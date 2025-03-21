覆議未果！114年度總預算、財劃法修正案　總統今壓線公布

▲總統公布中華民國114年度中央政府總預算。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院日前針對中央政府總預算案、財畫法修正案提起覆議，遭立法院否決。依照規定，總統府今（21日）發布總統令，在最後期限前依法公布財劃法以及總預算案。

法律經總統公布後不會立即生效，依《中央法規標準法》第13條規定，法規明定自公布或發布日施行者，自公布或發布之日起算至第3日起發生效力。另同法第14條規定，法規特定有施行日期，或以命令特定施行日期者，自該特定日起發生效力。法律一旦發生效力，全體國人就必須遵守。

考量總預算案刪凍的幅度，讓後續施政窒礙難行，監察院日前開第一槍宣布提出釋憲、暫時處分。至於行政院方面，仍重申憲政機關會在憲政精神下，有其一致性，會跟公法學者來做進一步的研究。

卓榮泰上午表示，就中央政府總預算而言，除了立法院之外，其他的憲政機關都受到很大的影響。日前監察院已經正式宣布會提出釋憲甚至暫時處分，所有的憲政機關基於本身所受的影響，這部分會在接下來時間跟所有公法學者做進一步研究。

卓榮泰說，保障憲政機關的功能、保障人民的權利，同時讓人民有再一次審慎看看法案內容的實質及精神，是未來要做的重要工作。

▲總統公布刪除並修正財政收支劃分法條文。（圖／總統府提供）