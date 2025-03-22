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獸父性侵女兒！偽造她日記：媽媽教我坐上去　法官打臉重判9年

▲桃園市19歲林姓男子去年4月認識未滿16歲少女成為男女朋友，交往期間初嘗禁果後3次無套嘿咻害少女懷孕，事後坦承犯行認錯賠償獲原諒。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲南投獸父性侵女兒，還辯稱是女兒主動。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／嘉義報導

南投一名獸父阿弘（化名）性侵國中女兒，事後挨告，他還拿女兒的手機亂寫日記，內容為「當時時候我爸爸剛好酒醉，媽媽教我坐上去的，要害爸爸被關，可以拿到監護權」，不過法官不採信，仍依對未滿14歲之女子為強制性交罪，處阿宏9年徒刑，可上訴。

判決指出，阿弘和女兒小安(化名)同住南投住處，2022年2月25日晚間10點，阿弘闖進小安房間，威脅小安若不順從，就要把小安的媽媽趕出家門，把小安的監護權搶過來，讓小安不敢反抗，慘被性侵。直到小安出現自傷情況，被同學發現傷口，帶她到保健室擦藥，全案才曝光。

庭審時，阿弘坦承和小安性交，但辯稱當時是小安的媽媽想陷害他被關，趁他酒醉躺在床上休息，叫小安進他房間，他雖推開小安，但小安仍自己主動坐上來跟他性交，這都是小安的媽媽教她的。

另外，阿弘又提出小安手機Google Keep記事內容翻拍畫面，內容記載「爸爸有在別人家喝酒，給別人家帶回來的，他已經睡著了，媽媽叫我把拉鏈拉下來，又把我推開我又坐上去…」、「當時時候我爸爸剛好酒醉，媽媽教我坐上去的，要害爸爸被關，可以拿到監護權」

小安則表示，Google Keep上面的內容不是她寫的，她在上學時，手機都放爸爸那邊，且不能設定任何密碼，另又指控阿弘性侵她時不會戴套，還指認父親生殖器有白斑。

法官認為小安指證歷歷，且小安的手機因沒有連接網路，所以「年/月/日」可由使用者自行設定，因而記事本內容並不一定是案發當天寫的，該手機內部時間又慢了2個月又8天，文章編輯時間雖顯示在案發當天，其實應該是阿弘提出日記當證據的前一天，再加上這時段小安正被安置中，不可能接觸到手機，也證明日記是阿弘自己心虛捏造的，判定阿弘犯行屬實，依阿弘犯對未滿14歲之女子為強制性交罪，處9年徒刑，可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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