女大生只同意「前戲」遭台南紳士奪走第一次　她怒告性侵判決出爐

▲性侵示意圖，與本文無關。（示意圖／達志影像）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一名男子小黎（化名）透過交友軟體，邀約女大學生小美（化名）發生關係，藉此預習性行為，然而雙方先約定只能前戲，最後卻直接發生關係。事後，小美不滿提告，一審判決小黎無罪。案經上訴二審，台南高分院駁回，維持一審無罪判決，全案仍可上訴。

判決書指出，小黎透過交友軟體Omi認識女大生小美，期間不斷邀約小美發生關係，但小美有喜歡的男生，因此猶豫不決。此外，小美曾傳訊給喜歡的男生小傑（化名）詢問意見，並對小傑說「小黎蠻紳士的，他說他想幫我破，讓我至少有個經驗...」。

最後，小黎與小美於2023年7月2日到台南某汽車旅館見面，並約定僅能發生撫、親吻、口交、手指插入等性行為，小美還傳訊警告「你等等絕對不可以越線喔」，並提醒小黎要負責帶保險套。

小黎在旅館內不斷挑逗、誘惑小美說，「但妳之後還是要把棒棒放進去」、「妳會想要稍微忍一下嘛、慢慢熟悉」、「因為男生一定都會想要放進去」，小美則回「沒事，就試試看，我會痛就跟你說」，最後兩人確實發生關係。

事後，小美仍與小黎傳訊聊天，並拒絕再一次發生關係，卻因此事對家人、小傑愧疚，讓她的想法開始改變，於同年7月9日跟高中朋友傳訊聊天時說，「在蒐證」、「現在在套他話」等，並於9日晚間7時許傳訊給小黎說「嗨，我那天真的很痛，我覺得很難過」、「我不是跟你說不要用破，我很痛」、「你那次都沒遵守約定了，為什麼我還要再跟你出門」、「我記得我有明確告訴你不能用破處女膜對吧...」等，並於10日前往醫院驗傷，接著提告性侵。

台南地院一審認為，小美在汽車旅館看到小黎兩度戴上保險套，卻未反對、求救或告訴他人的舉動，沒有悖離常情的情況發生，加上小美身上並無被壓制的外傷，難認小黎有性侵的意圖，因此判小黎無罪。

案經上訴，二審法官認為，年輕男女雙方相約性行為，途中一時情慾升高，雙方明示或默示同意嘗試進一步的性交行為，此乃符合經驗法則的事情，且驗傷診斷中，小美身上各部位均沒有傷害，難認有達到強制性交犯行，因此駁回上訴，全案維持一審無罪判決，仍可上訴。