制止學生飲食爆衝突！老師慘遭壓頭眼鏡噴飛　龍華科大回應了

▲龍華科大爆發師生衝突，疑似老師制止學生在電腦教室飲食，雙方拉扯間老師眼鏡被打到噴飛。（圖／翻攝Dcard）



記者沈繼昌、吳佩蓁／桃園報導

龍華科技大學爆出一名男學生在電腦教室吃東西，老師上前制止雙方因而發生衝突，過程中男學生不斷動手推壓老師臉部，導致老師眼鏡噴飛，雙方互相拉扯3秒後才分開，影片曝光後引發爭議。對此，龍華科大表示，後續將召開學生獎懲委員會進行議處。

這起事件源於，有網友在網路論壇Dcard以「某大學老師制止學生吃東西，竟出手打老師？」為標題，並上傳一段師生衝突20秒影片。影片中一名男學生與老師起衝突，雙方發生拉扯，男學生用右手往老師的臉上快速推壓，導致老師的眼鏡噴飛，一旁學生見狀趕緊上前架住動手學生，但他仍十分激動不斷嗆聲「怎樣、怎樣」，老師則默默撿起地上的眼鏡並未說話。

該名男學生事後也在Dcard發文，他雖坦承作為學生，不應該對老師動手，但他表示這次事件是有前因後果，稱衝突導火線是老師的態度與處理方式，當天他拿著喝完的飲料杯，老師看到後卻直接指控他在教室飲食，但男學生認為「他並未親眼看到我吃東西，而是單憑推測就下結論」，雙方因而爆發衝突，並稱是老師先動手推他，他才推回去，之後老師抓住他左手並反折手指，「導致我以手臂進行壓制——這不是攻擊，而是單純的防禦」，強調自己從未主動挑起衝突。

龍華科大發言人、學務長王延年表示，針對這起師生衝突事件，校方已於事發後立即進行了解及相關處置，學校後續將召開學生獎懲委員會進行議處。