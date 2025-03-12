SM調教高一妹初夜%3次「按摩棒+繩索」喊痛　男硬要再約慘了

▲台中張姓男子對15歲少女進行「SM調教」遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭玗潔／台中報導

台中張姓男子上臉書約砲，傳訊約15歲少女進行「SM調教」，兩人在摩鐵見面後，張男拿出準備好的按摩棒、跳蛋、潤滑液、繩索，和少女激戰3次。過兩天張男又想再約遭少女拒絕，張便恐嚇要曝光兩人性交過程，少女於是找舅舅將張男痛打一頓，張男也被少女的母親告上法院。台中地院審理，法官審酌張男拿出30萬和少女調解，依犯對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，處1年徒刑，又犯成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，處4月徒刑，均緩刑4年，緩行期間張男須接受法治教育3場次，並提供180小時的義務勞務。可上訴。

判決指出，張男於2023年8月7日在臉書認識少女佳佳(化名)，隔日傳訊問她「對SM調教是否有興趣」，毫無性經驗的佳佳因為好奇，表示「有興趣」，當天下午兩人就相約摩鐵發生性關係，聊天中張男得知佳佳才剛升上高一，仍拿出按摩棒、跳蛋、潤滑液，過程中還用繩索綁住佳佳雙手，對她性交3次。

兩人完事後，同年月10日張男還想再約，佳佳表示「這次真的是我的第一次，做完之後回家我才覺得我很衝動，而且真的很痛，我不會想要再有第2次了，那種感覺其實很不舒服」，然而張男不滿遭拒，恐嚇要曝光兩人在摩鐵的性交過程和聊天紀錄，讓佳佳相當害怕。

佳佳只好先答應張男，再拜託舅舅和朋友在她住處等候。張男於11日開車載著佳佳時，發現遭人尾隨，隨即把佳佳載到公園旁趕她下車，舅舅及友人見狀，立即下車拿著棍棒上前將張男痛毆一頓。佳佳回家也把這件事情告訴母親，母親隨即報警處理。

全案審理時，張男辯稱不知道佳佳才15歲，不然可能就不會想約她，是佳佳自稱她已16歲，因為兩人才認識幾個小時，佳佳也已答應要讓他調教性交，他也就相信佳佳，沒再追問。

法官則認為，佳佳曾告訴張男她剛升高一、念哪個高中，而張男明知高一生就是15、16歲，卻沒有進一步確認，可見他認為就算佳佳未滿16歲也沒差，對於和未成年性交有不確定故意。

法官指出，佳佳雖以張男拿衛生紙擦拭她下體的次數，推測兩人當天可能性交4、5次，但因為佳佳並無性經驗等情，改採用張男自述和佳佳有3次性行為的說法，審酌張男犯後拿出30萬和佳佳調解，依犯對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，處1年徒刑，又犯成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，處4月徒刑，均緩刑4年，行期間須接受法治教育3場次，並提供180小時的義務勞務。可上訴。

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