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中國鼓勵消費貸款　業界：恐釀壞帳率上升風險

▲人民幣,新版,紙鈔。（圖／CFP）

▲中國為提振消費，計劃加大消費放貸。（圖／CFP）

文／中央社

中國國家金融監督管理總局鼓勵銀行加大個人消費放貸。銀行業界人士認為，消費貸款利率下降可以催出需求，客戶品質也可能跟著下滑，恐釀貸款不良率（壞帳）上升風險。

中國2025年政府工作報告將「大力提振消費、提高投資效益、全方位擴大國內需求」列為第一要務。中國國家金融監督管理總局長李雲澤5日在人大會議「部長通道」表態，將研究提高消費貸款額度、延長消費貸款期限。

呼應大力提振消費訴求，國家金融監督管理總局近日發布「關於發展消費金融助力提振消費的通知」，要求對於信用良好、有大額消費需求客戶拉高個人消費貸款自主支付的金額上限、延長個人消費貸款期限。

具體內容包括，貸款自主支付金額上限可階段性從人民幣30萬元（約新台幣135萬元）提高至50萬元，個人網路消費貸款金額上限可階段性從20萬元提高至30萬元。商業銀行用於個人消費貸款期限可階段性由不超過5年延長至不超過7年。

▲人民幣。（圖／CFP）

財聯社21日報導引述多名銀行內部業界人士對於政府措施看法。一家民營銀行消費信貸人士表示，政策對於以消費貸款、網路通路為主的銀行在拓展業務方面為利多；不過這些措施也讓銀行對於風險控管必須有更多要求。

一位深圳某大行個貸人士認為，除了額度和期限之外，利率和審批效率也會影響客戶的借貸意願，對於業務人員來說，希望這次政府拋出的專項行動可以有配套，納入「盡職免責」機制或要件。

這名深圳某大行個貸人士擔憂壞帳問題。他說，消費貸款利率如果繼續下降，確實可以拉升需求，不過客戶品質也會跟著下降。目前大宗消費需求主要集中在車貸，申貸族群多為年輕人、剛出社會不久者，他們的收入和工作也較不穩定。

平安銀行行長冀光恆17日在平安銀行2024年度業績發表會上表示，這波金融支持消費措施可能會讓金融業間競爭愈加「內捲」（指過度競爭、彼此消耗），為了培養更好的消費環境與客戶，必須加強風控體系升級。

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