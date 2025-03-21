陳其邁主動出擊！赴美親訪3家科技大廠　爭取企業投資高雄

▲陳其邁與美超微創辦人、董事長梁見後進行深度交流。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

為持續吸引高科技企業與新創團隊落腳高雄，高雄市長陳其邁於3月21日（美西時間3月20日）率領市府團隊前往美國矽谷拜會指標科技大廠，與美超微（Super Micro Computer）共同創辦人、董事長梁見後深度交流AI發展趨勢。行程也拜訪國際通訊設備大廠思科（Cisco）以及 Berkeley SKYDECK新創加速器，交流先進技術與創新模式。

市政府團隊特地前往矽谷參訪全球高效能運算、AI及雲端設施領導美超微總部並與梁見後董事長進行深度交流。會中美超微向訪團介紹近年積極提升AI運算數據中心和邊緣基礎設施現代化的發展，梁見後董事長更肯定高雄主權AI平台發展具有極大的未來應用潛力，特別是在智慧醫療領域，未來可透過更即時數據分析提升醫療創新的發展效率。

▲高市府團隊訪美超微總部，與創辦人、董事長梁見後進行深度交流。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁表示，美超微在AI與高效能運算技術上的領先地位，將能為高雄相關產業發展提供強大的運算平台與解決方案，加速城市AI應用進程。市府團隊期盼未來能與美超微攜手合作，引進世界級的科技應用，提升市民生活品質，使高雄成為AI與智慧城市發展的典範。

高雄市政府團隊也拜訪全球網路通訊與資安領導企業思科（Cisco），會面資深副總裁Muhammad Issa，共同交流智慧城市推動經驗。

陳其邁指出，思科自2021年加入「亞灣5G AIoT國際大聯盟」，見證高雄從工業城市轉型為智慧科技樞紐，並攜手市府打造AIoT智慧港灣生態系，設立「AIoT永續創新研發中心」，串聯30家夥伴推動技術輸出東南亞。

▲陳其邁拜訪思科，持續深化高雄合作計畫。（圖／記者賴文萱翻攝）

思科則強調，公司正與NVIDIA合作致力於降低AI應用門檻，透過深度晶片整合、企業解決方案開發及高效能網路技術，推動AI普及化，而高雄的科技產業基礎與此願景高度契合。

未來，思科計畫在高雄建立展示中心、發展在地供應鏈並培育AI人才，強化高雄在全球AI產業鏈的地位。市府也期待與思科深化合作，結合在地產業與學術機構，將技術輸出全球市場。

▲陳其邁拜訪全球排名前五的學研型新創加速器—Berkeley SKYDECK。（圖／記者賴文萱翻攝）

此行也拜訪全球排名前五的學研型新創加速器—Berkeley SKYDECK，熱烈討論高雄如何串聯矽谷創投與全球新創生態圈。

陳其邁強調，這次參訪矽谷不只是來取經，更要主動出擊，讓高雄與全球科技產業緊密接軌，打造世界級的 AI 生態系，人才、技術、產業鏈結缺一不可。

市府正全力推動人才培育與國際合作，促進新創團隊與企業的跨國連結。 高雄將致力於成為台灣AI產業核心，並作為連結全球的智慧科技港灣。

市府將持續強化與國際企業的交流與合作，打造完整的科技產業生態圈，讓高雄在全球科技版圖中占有一席之地，為新創團隊與企業創造更多國際合作機會。