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「2025運動在南科」熱力齊走　李洋羽南科傳遞新能量

▲「運動在南科」系列活動，22日於南科鷹萬南科健康生活館熱鬧登場，特別邀請2024巴黎奧運羽球雙打冠軍李洋擔任宣傳大使，共同為運動風氣注入新能量。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「運動在南科」系列活動，22日於南科鷹萬南科健康生活館熱鬧登場，特別邀請2024巴黎奧運羽球雙打冠軍李洋擔任宣傳大使，共同為運動風氣注入新能量。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一年一度的「運動在南科」系列活動，22日於南科鷹萬南科健康生活館熱鬧登場，吸引超過3000名熱愛運動的民眾共襄盛舉，今年南科特別邀請2024巴黎奧運羽球雙打冠軍李洋擔任宣傳大使，共同為運動風氣注入新能量！

▲「運動在南科」系列活動，22日於南科鷹萬南科健康生活館熱鬧登場，特別邀請2024巴黎奧運羽球雙打冠軍李洋擔任宣傳大使，共同為運動風氣注入新能量。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，南科是台灣重要的經濟密碼，因此成員的身心健康極為重要，感謝南科管理局舉辦「運動在南科」系列活動，讓大家在緊張的工作之餘，假日時能夠放鬆；尤其此次特別邀請連續兩屆奧運金牌國手李洋來南科，並由他進行羽球開球及與園區的好手進行友誼賽，令前來現場觀賽的民眾十分振奮。

黃偉哲市長強調，南科擁有許多台灣之光的產業，未來市府定會全力配合優化各種基礎設施、都市機能、水電供應等，讓臺南科學園區擁有更好、更優質的環境。

「運動在南科」系列活動以千人健走揭開序幕，參加的民眾們於鳴槍後齊步走，沿途欣賞南科園區的美景，在輕鬆愉快的氛圍中享受運動樂趣。

▲「運動在南科」系列活動，22日於南科鷹萬南科健康生活館熱鬧登場，特別邀請2024巴黎奧運羽球雙打冠軍李洋擔任宣傳大使，共同為運動風氣注入新能量。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「運動在南科」邁入第8年，南科盃球賽更迎來第26屆，已成為園區年度盛事，吸引數千名園區從業人員與民眾參與。今年活動由國科會主委吳誠文開球，為第26屆南科盃壘球賽揭開序幕，象徵運動精神的延續與傳承。

吳誠文說明，南部科學園區2024年已突破4.6兆來到歷史新高，科技產業也儼然成為臺灣的另一座中央山脈，然而國科會在開發科學園區的同時，也關注員工生活、休閒、文化等層面發展，希望讓員工在台南生活，甚至在園區裡生活成為非常享受的事。

今年活動的另一大焦點，則是李洋與園區羽球好手的熱血對決。比賽開局雙方即展現精湛球技，你來我往，攻防激烈。

▲「運動在南科」系列活動，22日於南科鷹萬南科健康生活館熱鬧登場，特別邀請2024巴黎奧運羽球雙打冠軍李洋擔任宣傳大使，共同為運動風氣注入新能量。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，今年特別新增兒童滑步車趣味賽，讓小朋友們能藉由騎乘滑步車感受運動氛圍，也讓家長與孩子共度健康又歡樂的週末時光。

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