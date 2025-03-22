家寧「免費被邀上正音班」　他曝IG對話！網怒抓到破綻：引流量

▲網友自稱，家寧回應IG私訊。（圖／翻攝Threads）



網搜小組／劉維榛報導

眾量級Andy指控，經營10年的頻道被張家奪走，而家寧終於拍片回應風波，但她咬字不清、內容空洞，讓網友直呼聽了很痛苦。而一名網友私訊IG給家寧，稱有案主正在招收正音班學生，強調費用免費，甚至還貼出「家寧回應」的截圖，引來萬人朝聖，有人則提醒該位網友的不軌動機。

一名網友在Threads貼出一張截圖畫面，說有案主要招收正音班學生，認為家寧很需要去學習，強調費用免費。下方則跳出「家寧」回應，「夠了嗎？你們這些酸民，在（應為再）胡說八道，我會一一提告！理鴻律師事務所都有備案！最好跟我道歉，恕不寬待」。

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原PO則在貼文表示，「家寧真的會回啦！好心介紹工作兼職，讓他改善說話的方式，這樣有錯嗎？」結果下方引來萬人朝聖，「這樣他要跑全台法院耶」、「玻璃心喔」、「衝啊！各位網友」、「聽他的聲明稿好痛苦，很像發音不好卻要用主播的方式朗讀」、「出一個正音班一日體驗，搞不好還有流量欸」。

就連臉書上也瘋傳這張對話圖，「網民好心建議他學習正音及電腦編輯，可惜被家寧威脅要提告他」、「老實說，他真的蠻需要的」、「看口氣根本完全沒在反省」、「怎麼了嗎？免費還不要」、「『再』去罰寫10遍」。

但更多網友質疑是假的，且抓到改圖破綻，「這是真的嗎」、「真的不是改圖嗎？」有網友提醒，原PO的動機十分不軌，該篇貼文也遭留言限制，「是改圖，馬上就限制留言了」、「是改圖！詐騙帳號騙流量的」、「靠背還鎖留言，怎麼一堆白癡還被騙」、「改的，解析度很差」、「詐騙引流仔」、「假的，引流量而已」。

原PO事後也回應，「不是真的，我發上來會被吉！可能欺負我沒有流量吧。」

▼家寧聲明咬字不清引發關注。（圖／翻攝自YouTube）

