清大男喊「不要再霸凌家寧了」　全場斜著看驚呆：太猛了

▲Andy與家寧在去年已分手。（圖／翻攝自IG／crowd520）



網搜小組／劉維榛報導

眾量級Andy控訴，頻道一夕全無，至少1億元的營利也不知去向，事後張媽媽與家寧接連發出聲明，反讓網友們看了更反感。然而一名網友以「大家可以不要再霸凌家寧了嗎？」為標題發文，文字分成7行卻是話中有話，令全場網友拍手「我確定你拿到1000元分紅了」、「斜的好像看出了什麼」。

一名清大男網友在Dcard寫下7行文字，每一行都看似都在護航家寧，認為家寧是無辜的，反批網友們別再攻擊她，甚至開酸外人也無法分一杯羹，盼望眾量級風波能到此為止，最後還放上一個翻白眼的貼圖，全文如下：

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張媽媽的個人決定關家寧屁事

家家都有本難念的經不懂嗎

息事寧人對大家都好吧

網友們趕盡殺絕有什麼好處

讓風波盡快結束不好嗎

你各位網友還要鬧多久

最後拿到多少錢你會拿到分紅膩？

文章曝光後，正當網友們準備回擊時，另一名清大網友則幫劃重點，原來全文由左至右斜著看，竟發現話中有話，「張家寧趕快還錢」。原PO也笑回，「果然同校比較懂嘻嘻」。

▲文章斜著看有爆點。（圖／翻攝Dcard）



底下網友紛紛恍然大悟驚呆一片，「太猛了」、「差點就要開嘴了」、「是友軍！差點把你腦袋砸了」、「我確定你拿到1000元分紅了」、「怎麼沒有（括號記得刪，一則1000）」、「對不起差點誤傷了」、「原來是高級反串，失敬失敬、「其實Andy老師沒表態，就不說破了」、「佩服的五體投地，高手中的高高手」、「不愧是清大的」。

對於家寧自述，同樣跟Andy只拿到5萬5000元月薪，而收益分配問題，她也希望能以更透明的方式解決爭議。對此，Andy的IG最新發文就向家寧喊話，雖然現階段謠言滿天飛，還出現不少「友人」的說法，「請公司股東兼監察人的家寧，跟我一起努力先拿回帳冊」。

▼Andy向家寧喊話。（圖／翻攝自IG／andy1994x）