判刑5月拒入獄！還與友聯手毆警　桃園2莽男這下慘了

▲桃園市范姓男子因案遭判刑5月確定卻未入監，去年1月2名員警持拘票拘提，與廖姓男子阻警上手銬，還推擠員警受傷，桃園地院昨天判決出爐。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市范姓男子因公共危險案遭法院判刑5月確定，經傳喚到案執行卻拒絕入監，桃園地檢署去年發出拘票，楊梅警分局2名員警持拘票到新屋區拘提他時，楊竟與廖姓友人以暴力方式阻止員警上手銬，還導致員警受傷，讓范乘隙脫逃。桃園地院昨（21）日依強暴脫逃罪，判處被告范男有期徒刑1年，同案廖姓男子則在逃通緝中。

檢警調查，29歲范姓男子因公共危險罪嫌，被桃園地方法院判刑有期徒刑5月確定，但范卻未到案執行，桃園地檢署發出拘票後，楊梅警分局永安派出所2名員警於去年1月4日持拘票前往范男新屋住處拘提。員警出示手銬與拘票與拘提時，范男29歲與廖姓男子出手阻止員警上銬，還推擠員警導致員警受傷，范男則乘隙逃離，2名員警隨後依密錄器採證監視畫面訴請檢方偵辦，檢方偵結依強暴犯脫逃罪嫌將2人起訴。

桃園地院審理時，被告范姓男子坦承犯行，警員則提出職務報告、密錄畫面截圖等佐證，犯行足堪認定；法官審酌被告藐視司法威信，還造成警員受傷應予嚴懲，惟念其犯後態度尚可。審結依強暴脫逃罪，判處有期徒刑1年，同案廖姓男子犯後未到案，目前通緝中。