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商旅睡過頭被催竟燒衛生紙「門被薰黑」　女獲判無罪原因曝

▲桃園市李姓女子2023年8月在中壢區某商旅投宿，不滿旅館房務催促，還找警察上門，憤而點燃衛生紙縱火，導致房門被燒黑險。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市李姓女子2023年8月在中壢區某商旅投宿，不滿旅館房務催促，還找警察上門，憤而點燃衛生紙縱火，導致房門被燒黑。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓女子前年8月間在中壢區某商務旅館投宿，翌日睡過頭遭房務人員催促退房，雙方起爭執，房務人員找警察登門處理，李女情緒失控點燃衛生紙欲嚇嚇警察，未料卻將房門燒黑，桃檢偵結依放火燒燬他人所有物罪嫌將李女提訴；桃園地院今（21）日宣判李女無罪。法官認為被告引燃衛生紙使用酒精未檢出易燃液體成分，難認有具體危險，被告為無罪之諭知。

檢警調查，32歲李姓女子於前年8月7日晚間，到中壢區中美路上某商務旅館投宿，預約隔日上午退房。孰料李女卻睡過頭，直至翌日中午都未退房，房務人員多次打電話催促須於上午11時前退房，李女與房務人員起爭執，房務人員隨後打電話請警方到場處理。

下午4時許，李女見警方到場處理，突然情緒失控，竟以精油淋上衛生紙，再以點火器點燃縱火想嚇跑警察，未料燃燒衛生紙卻點燃房門，李女趕緊以浴巾撲滅火勢，警方則依縱火罪嫌將李女移送桃檢偵辦，檢察官根據警方與消防局鑑識報告，確認李女犯行明確，偵結依放火燒燬他人所有物罪嫌將李女提起公訴。

桃園地院今天上午宣判李女無罪。判決書指出，被告雖於起訴書所載時地，持點火器點燃淋上精油之衛生紙，致使旅館房門因而受燒燻黑，然被告放火行為引燃之衛生紙數量甚微，使用精油未檢出易燃液體成分，僅造成旅館房門「受燒燻黑」，難認有延燒而造成其他不特定多數人之生命、身體、財產受損之具體危險，不合於「致生公共危險」之構成要件；另依被告當場配合員警開啟房門入內滅火，並無其他點火行為，被告辯稱只想嚇嚇警察而已，沒有要造成人員傷亡等語，尚非無據，因此判她無罪，全案仍可上訴。

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