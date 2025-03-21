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性騷擾慣犯亂摸屁股跑了！辯：我有看醫生　法官照樣判他有罪

▲有性騷擾前科邱姓男子去年6月騎機車經過桃園市八德區豐德路，見女子獨自徒步趁機尾隨，徒手觸摸臀部性騷擾得逞後逃逸。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲有性騷擾前科邱姓男子去年6月騎機車經過桃園市八德區豐德路，見女子獨自徒步趁機尾隨，徒手觸摸臀部性騷擾得逞後逃逸。（資料照／記者沈繼昌攝）


記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子去年6月間騎車經過八德區豐德路時，見女子獨自徒步竟自後尾隨徒手觸摸其臀部性騷擾得逞後騎車逃逸，女子不甘受辱記下車後報警處理；桃園地院法官審理時，邱男坦承犯行不諱，辯稱自己有就醫紀錄，法官考量邱男有性騷擾前科仍不知悔改，且未獲得女子原諒與賠償損失，審結依違反性騷擾防治法，判處有期徒刑7月，若未上訴將再度入監服刑。

檢警調查，40歲的邱姓男子曾有妨害自由、違反性騷擾防治法案件，分別經桃園地院判決各處有期徒刑9月、6月確定，經地院裁定應執行有期徒刑1年11月確定，並於2023年10月間經縮短刑期執行完畢。去年6月21日上午11時30分許，邱男騎機車行經八德區豐德路巷口時，發現前方有女子獨自步行，見四下無人，竟尾徒手觸摸其臀部性騷擾得逞後，隨即加快油門逃逸，女子不甘受辱，記下邱男機車車後報警處理，桃檢偵結依違反性騷擾防治法案件，向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，被告邱男坦承不諱，但辯稱曾在衛福部桃園療養院就診與服藥紀錄，法官根據被告於警詢、檢方偵查過程均坦承不諱，告訴人於警詢中之指訴大致相符，檢警提供路口監視器畫面截圖等佐證，足認被告犯行確定。

法官審酌，被告與被害人素不相識，竟為逞一己私慾，乘其不及抗拒之際徒手觸摸臀部性騷擾得逞，不僅危害告訴人身體自主權，造成其驚嚇、嫌惡及受辱之感受，雖其犯後坦承犯行，態度尚可，迄今未與告訴人達成和解，亦未賠償其損失等；法官考量被告已有性騷擾前科仍不知悔改，法官審結依違反性騷擾防治法，判處有期徒刑7月，仍可上訴。

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