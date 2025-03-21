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台東改造「夢想遊戲車」　開往每個孩子的成長路

▲同濟會台灣總會捐助台東縣府改造「夢想遊戲車」 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲同濟會台灣總會捐助台東縣府改造「夢想遊戲車」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為讓更多孩童享有快樂學習與遊戲的機會，同時促進親子共樂時光，在國際同濟會台灣總會的慷慨捐助下，協助將縣府車輛改裝為「夢想遊戲車」，並計畫巡迴全縣各鄉鎮，將歡樂帶給每一位孩子。縣府於21日舉辦捐贈儀式，由副縣長王志輝代表受贈，並感謝國際同濟會台灣總會捐贈新台幣10萬元，共同打造一個讓孩子們能快樂學習、自由遊玩的行動樂園，帶動更多親子共享的美好時光。

台東縣長饒慶鈴表示，自上任後積極推動育兒措施，致力打造兒童友善城市，包括婚後孕前健檢補助、免費到宅育兒指導服務、專屬育兒生日禮、定點臨托服務等，更率先示範於社會處內設置職場保母托育空間，讓台東成為全國唯一連續三年新生兒人數正成長的縣市，並持續精進兒童福利政策，增設兒童遊戲環境。預計至115年，將陸續完成極限運動場、森林公園等14座兒童遊戲場，全縣合計23座，目前已開放9座。除了定點設施，縣府此次在國際同濟會台灣總會協助下，共同為12歲以下孩童打造「夢想遊戲車」，提供舒適的閱讀與遊戲環境，讓這輛行動遊樂園走入社區。

社會處長陳淑蘭進一步說明，社會處已設立關山親子館、大武親子館及成功親子館，為了讓服務延伸至更多鄉鎮，特別改裝行動遊戲車。此次國際同濟會台灣總會捐贈的款項將用於車輛外觀與內裝改造，另有善心人士捐款購置適合兒童閱讀的圖書、益智玩具，以及促進親子互動的Switch電玩、VR遊戲設備等。車輛亦設有伸縮帳篷、地墊與桌椅，期待將服務帶入社區，創造行動遊戲場，讓親子共同成長。未來，「夢想遊戲車」將定期巡迴台東各鄉鎮，確保每位孩子都能參與。

國際同濟會台灣總會總會長甄啓剛表示，希望透過這次捐贈，讓更多偏鄉兒童獲得多元學習與遊戲機會，並鼓勵社會各界共同關注兒童福利，為孩子們創造更美好的未來。

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