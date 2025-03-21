放學沒回家！台東警公車總站找到失聯少年　送他平安返家

▲台東成功分局忠孝派出所員警助失聯少年平安返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局成功分局忠孝派出所警員陳樹日前協助一名失聯少年平安返家，讓焦急的家屬終於鬆了一口氣。該名王姓少年因故與家人失聯，家屬心急如焚，遂向警方報案。陳員接獲通報後，立即展開行動，積極調閱監視器畫面並進行地毯式搜索，最終推斷該少年可能搭乘公車從美山住家前往成功鎮，隨即前往興東客運成功總站守候，果然發現少年從公車下車，成功協助其與家人團聚。

「感謝警察先生的幫忙，讓我的孫子平安回家！」王姓少年的阿嬤見到孫子平安無事時，激動地向警方表達感謝。陳員隨即協助家屬將少年帶回派出所，並辦理撤銷協尋手續。對於此次救援行動，陳樹警員表示，看到家屬焦急的神情，他只想盡快幫忙找到少年，「看到他們團圓，一切都值得了」。

據了解，該少年自幼由阿嬤獨自撫養，目前正值國中階段，對於外界充滿好奇，偶爾會偷偷跑出去玩。當天早上，他如往常般出門上學，然而放學時間過後卻遲遲未歸，讓阿嬤十分擔憂。她四處尋找，卻始終不見孫子的蹤影，眼見天色漸晚，只好向警方報案求助。

警方接獲報案後，立即展開協尋行動，透過監視器畫面發現少年在下午時分獨自搭乘公車前往成功鎮。為了確保安全，警方隨即前往興東客運成功總站守候，果然順利找到少年，並迅速聯繫家屬，成功讓祖孫團聚。

成功分局分局長龔士哲對此表示肯定，強調警方的職責不僅是維護社會治安，更要積極為民服務。他提醒家長，青少年正值成長階段，對外界充滿好奇，應多關心孩子的生活狀況，與孩子建立良好的溝通管道，了解其想法與需求，並適時給予關懷與引導。他也呼籲社會大眾，若發現有需要協助的青少年，可隨時向警方或相關單位通報，共同守護青少年的安全。