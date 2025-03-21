「台東一遊未盡」4／1開跑　豪華油電車等你拿！

▲「台東一遊未盡」週週抽獎送好禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為持續促進國內旅遊市場，吸引更多遊客體驗台東之美，台東縣政府特別推出「台東一遊未盡」系列獎勵活動，並於21日舉辦記者會，由縣長饒慶鈴親自說明即將於4月1日啟動的旅遊獎勵方案。無論是自由行還是團體旅遊，只要持有入住證明、住宿發票或收據，於6月30日前上傳至「台東一遊未盡」官網，即可獲得抽獎資格。自4月11日至7月4日，每週五將線上抽獎，最大獎為TOYOTA COROLLA CROSS豪華油電車，還有iPhone 16、台東住宿券、熱氣球自由飛票券等豐富好禮，讓遊客玩得盡興、滿載而歸。

饒慶鈴表示，觀光產業是台東經濟發展的重要支柱，此次縣府推出「台東一遊未盡」獎勵方案，期望帶動國內旅遊熱潮，提升民眾旅行體驗，進而推動台東整體觀光產業發展。無論是自由行旅客或團體遊客，都能享有相對應的獎勵與抽獎機會，讓更多人發現台東的多元魅力。

縣府交通與觀光發展處長卜敏正進一步說明，為提升作業效率、減少業者與民眾的行政負擔，本次活動採線上系統進行核銷與資訊更新，所有最新活動訊息皆會同步於「台東一遊未盡」官網發布。縣府期望透過這次活動，讓來自各地的旅客深度認識台東的山海美景、部落文化與地方特色，進一步帶動住宿、餐飲、交通與購物等觀光相關產業的發展。

除了深耕國內市場，縣府團隊也積極拓展國際旅遊客源，先前已在越南、泰國舉辦推介會，並積極開拓更多國際新航線。本次「台東一遊未盡」活動希望讓世界看見台東之美。除了4月起每週抽大獎，7月1日至8月31日期間，遊客只要在活動官網上傳台東遊玩照片，還有機會在9月5日的特別抽獎活動中，成為6位幸運得主，獲得AirPods 4。

縣府誠摯邀請全國旅客前來探索台東的獨特魅力，體驗不一樣的旅行方式，並持續關注活動官網（https://tttravel.tw），掌握最新活動資訊，一同享受「台東一遊未盡」的美好時光！