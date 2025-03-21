解除23萬定存買保養品　台東警阻詐...守住民眾血汗錢

▲警方協同行員阻詐，守護民眾血汗錢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東警察分局寶桑派出所日前接獲土地銀行台東分行郭襄理通報，指稱有客戶疑似遭遇詐騙，所長羅郁瑄與警員楊紫彬、官宣宇隨即趕往現場協助。行員表示，李小姐至臨櫃欲解除定存新台幣23萬元，並稱款項將用於購買高級保養品。警方在取得李小姐同意後，查看其欲購買的賣家資訊，發現該賣家疑似為常見的「假網拍詐騙」，該類詐騙通常透過一頁式網站展示精美商品圖片，以超低價格吸引消費者下單，然而實際收到的商品往往與廣告內容不符，甚至是假貨。

員警與行員耐心向李小姐解說詐騙手法，她這才驚覺自己險些受騙，並頻頻向警方及銀行人員表達感謝，直言：「這筆錢是我長期定存累積的積蓄，差點就被騙走了！」由於行員敏銳察覺異常，立即通報警方到場攔阻，使這起詐騙得以及時制止，成功保住李小姐的23萬元積蓄，展現警銀合作的防詐成效。

台東警察分局呼籲民眾提高警覺，近期網路購物詐騙案件有上升趨勢，詐騙集團常假借知名購物平台之名，在社群媒體上投放超低價商品廣告，吸引民眾點擊後導向仿冒購物網站，進而誘導受害者付款。警方建議民眾在網購時優先選擇貨到付款方式，並謹慎查證賣家資訊，若遇可疑情況，可撥打165反詐騙專線諮詢，以避免落入詐騙陷阱。