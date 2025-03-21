柯建銘衝主席台敲議事槌！周萬來急拿走　韓國瑜：這裡是院會

▲柯建銘上主席台動手敲議事槌，秘書長周萬來伸手保護。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院會今（21日）原將處理國民黨團提出的兩公投案，以及行政院長卓榮泰率閣員備詢。不過，過程中新黨副秘書長游智彬忽然在議場二樓直播，不滿被要求脫背心怒嗆議事人員跟記者及立委助理，讓民進黨立委不滿抗議，要求立法院長韓國瑜處理，綠委最後直接佔領主席台，總召柯建銘衝到韓旁邊，還一度拿起議事錘敲三下，讓韓國瑜忍不住回，「這裡不是朝野協商、是院會！」。

立法院上午展開議程表決大戰，但在進入國民黨公投案大體討論時，民進黨團幹事長吳思瑤提出程序問題，質疑游智彬為何可以進入議場媒體採訪區？要求立法院徹查。

吳思瑤抗議表示，「先前情提要，傅崐萁要求，民進黨立委不准在議場錄影。韓國瑜乖乖附和同意！最新劇情，新黨副秘書長游智彬大鬧立院議場開直播，侮辱攻擊在場立委，也公然干擾媒體及立委助理工作。我提出要求制止，也要調查，韓國瑜卻護航『他有申請記者證』，卻說不清他是哪一家媒體。真假記者？」

在一陣混亂後，韓國瑜宣布，經秘書處清查，游智彬持有合法記者證進入議場二樓。但柯建銘不滿，衝上主席台抗議，更拿走韓國瑜議事槌，還敲了兩下，被一旁的立法院秘書長周萬來拿走，韓國瑜無奈回應，「這裡不是朝野協商、是院會！」接著要求綠委回座位。

此時，國民黨立委羅智強也在臉書上拍下主席台上畫面，並喊「柯建銘下來」、「你不是院長」、「原來搞罷免是要讓柯建銘當院長」，國民黨立委在現場齊聲痛批「柯建銘想篡位」。