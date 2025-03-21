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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸配小微、恩綺也被限期離台！海基會：不處理會像「癌症蔓延」

▲▼海基會挺陸配　羅文嘉：亞亞這種人只是少數個案。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸配網紅劉振亞（亞亞在台灣）、小微，以及恩綺因鼓吹武統被限期離開台灣。對於相關案件，海基會秘書長羅文嘉21日表示，這件事情若不處理，就會像癌症一樣蔓延，吞噬掉整個正常的運作，也影響到很多想加入台灣民主大家庭、成為台灣一份子的人。

羅文嘉提到，「亞亞」既然違反相關法律規定，政府按照法律嚴格落實執行，海基會在第一線當然予以支持。

羅文嘉指出，有民主制度才有言論自由，但如果言論自由是為了要摧毀、破壞、改變甚至消滅民主制度，那就不在言論自由的範疇裡，這在幾乎所有民主國家都是不被允許的，「因為是有民主制度，才有言論自由，如果主張所謂台灣是中華人民共和國的一省或一部分，基本上就是破壞台灣的民主制度。」

羅文嘉認為，「亞亞」等陸配網紅做這些事情都是刻意的，不是不知道這些事情不應該做，「那為什麼知道還要去做？當然可能有各種原因，可能是中國在進行對台灣的認知作戰，想運用各種力量，其中陸配透過網紅的方式，也是他們運用的一股力量。」

▼陸配亞亞在影片中主張統一。（圖／翻攝抖音）

▲▼陸配亞亞的許多影片都是在主張統一。（圖／翻攝抖音）

羅文嘉強調，這個事情是必須要處理的，若不處理，會像癌症一樣蔓延，吞噬掉正常的運作，也影響到很多未來想加入台灣民主大家庭、成為台灣一份子的人。

不過，羅文嘉也提到，以他自己對陸配的接觸了解，雖然有一些像亞亞的個案，但是絕大多數還是喜歡台灣的民主自由的，「個案並不代表全部，很多陸配朋友對亞亞的行為都很不以為然，認為她破壞了陸配們的形象，甚至影響到陸配們在台灣的生活。」

另外，亞亞雖然已被移民署要求限期離境，但近期仍透露希望能留在台灣照顧孩子。對此，羅文嘉表示，對所有的父母來講，最關心的應該都是孩子，亞亞作為一個媽媽，應該非常清楚知道怎麼保護小孩，「我在網路上看到，她會把小孩拿來，做為一種政治訴求的工具，甚至說要武統等等，我很難想像一個媽媽會這樣，所以她現在講說以孩子作為一個訴求，要如何如何，其實我會保留蠻大的問號。」

▼亞亞已被廢止居留許可，必須在收到處份書的10日內離境。（圖／翻攝抖音）

▲▼陸配「亞亞在台灣」因鼓吹武統被遣返。（圖／翻攝亞亞在台灣YouTube）

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