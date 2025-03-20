陸配亞亞「鼓吹武統影片」曝光！高喊：插滿五星紅旗想想就開心

▲陸委會公布「亞亞在台灣」涉及鼓吹武統的影片。



記者蔡紹堅／台北報導

陸配網紅劉振亞（亞亞在台灣）因宣揚「武統台灣」被移民署廢止居留許可，限期離開台灣。對於劉振亞近日出面喊冤，強調自己未宣揚武統，陸委會20日公布了一段影片，亞亞在片中表示，「也許明天早上醒來，寶島上已經插滿五星紅旗，想想都讓人開心！」

陸委會發言人梁文傑在例行記者會上提到，關於劉振亞的案子，移民署是在3月12日發出處分書的，依照規定，劉振亞必須在收到處分書的10日之內離境。

劉振亞近日自行拍攝影片，並上網路節目喊冤，強調自己沒有宣揚武統台灣，希望可以留在台灣陪伴子女。對此，梁文傑直接在記者上公布了一段由國台辦旗下「台灣網」於去年5月解放軍「聯合利劍-2024A」軍演後所上傳的影片。

▼陸委會在記者會上公布了一段「亞亞在台灣」的影片。（圖／記者蔡紹堅攝）



劉振亞在影片中介紹了解放軍出動的兵力，大讚該場軍演，「絕對是迄今為止威懾力最強、最具攻勢的演習！」劉振亞並表示，「捍衛國家主權隨時準備著，也許明天早上醒來，寶島上已經插滿了五星紅旗，想想都讓人開心！」

梁文傑說，這段影片是上傳到「台灣網」的，「台灣網」的屬性大家應該都知道（國台辦旗下），如果劉振亞沒有這樣的言論，「台灣網」也不會PO出影片，「裡面有沒有在鼓吹武統，我想不用辯論了。」

至於其他遭到檢舉的陸配網紅，包含小微及恩綺，梁文傑說，他要提醒一下，其實每個案子的內容未必是一樣的，比如劉振亞是提出武統的言論，涉及到絕對不能容許的原則，但其他的案子，聽起來是與國家安全、社會秩序有關，「沒有涉及到武統，處理上就會有輕重的不同。」

劉振亞20日在謝寒冰主持的網路節目上喊冤，強調自己的家庭生活在台灣，大陸那邊也有家人，自始至終都沒主張過武力統一，「我一直都希望兩岸是和平的，因為只有和平才是老百姓需要的。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

