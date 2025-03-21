海基會挺陸配　羅文嘉：亞亞這種人只是少數個案

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸配網紅劉振亞（亞亞在台灣）因鼓吹武統被罵翻，導致一些無辜的陸配也受波及。海基會秘書長羅文嘉21日表示，「亞亞」這種人只是少數，很多陸配都對她的言行不以為然，認為已經傷害到陸配的形象，「希望國人能理解到，個案並不代表全部。」

羅文嘉提到，陸配離鄉背景加入台灣這個大家庭，政府部門自然有照顧、服務的責任，海基會就是在這第一線，「過去海基會也花了很多時間，跟陸配朋友們交換意見，尤其陸配網紅這兩年接觸很多。」

▼陸配「亞亞在台灣」鼓吹武統，被限期離台。（圖／翻攝亞亞在台灣YouTube）



羅文嘉說，他一個多月前跟10多位陸配網紅做了午餐座談，聽大家分享在台灣的經驗，很多陸配選擇到台灣，是認同台灣的價值、認同台灣的生活方式，「他們都很喜歡、很享受在台灣的生活，我覺得有必要讓更多的台灣朋友、台灣民眾認識這一群飄洋過海來到台灣，落地生根的這一群的新朋友，中華民國台灣是歡迎認同台灣民主制度，願意在這邊落地生根的所有朋友，不管來自大陸或其他國家。」

羅文嘉強調，他希望國人不要因為這些少數的陸配個案，認為所有陸配都這樣子，海基會接觸很多陸配，都非常認同台灣、非常喜歡台灣、也非常支持台灣的民主制度，當然有些受限於家人還在中國，沒有辦法大聲站出來表達主張與態度，這點國人應該理解。

羅文嘉說，以他自己對陸配的接觸了解，雖然有一些像亞亞的個案，但是絕大多數還是喜歡台灣的民主自由的，「在這一點上，我很誠摯的希望國人朋友能夠認識到，個案並不代表全部，很多陸配朋友對亞亞的行為都很不以為然，認為她破壞了陸配們的形象，甚至影響到陸配們在台灣的生活。」