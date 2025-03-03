刮刮樂中獎爽PO網！他兌獎驚覺「被盜領」怒提告　揪出彩券行員工

▲有民眾刮刮樂中獎開心PO網，結果慘被盜領。（圖／記者呂佳賢攝）

記者閔文昱／綜合報導

許多人中獎時，會把相關畫面PO上網分享喜悅，但小心好運變霉運！南投一名陳姓男子日前幸運刮中1500元刮刮樂，並將畫面PO上網分享，不料當他隔天要去領獎時，卻發現獎金早已被人盜領，讓他氣得揚言提告。消息一出，盜領者也趕緊出面致歉並歸還獎金，但令人傻眼的是，盜領者就是一名一名彩券行員工。

一名陳姓網友近日在臉書發問文表示，他日前分享刮刮樂的中獎訊息，並在文中附上該張刮刮樂畫面，不料因為沒將條碼打馬，導致隔天他去彩券行兌換時被告知該張刮刮樂獎金已被領取，讓他氣得揚言揪出盜領者提告。

根據《東森新聞》報導，消息曝光後，一小時內便有彩券行業者主動聯繫陳姓網友，原來盜領者是其他彩券行的一名新進員工，該店老闆也在隔天陪同該員工帶著和解書和紅包登門道歉，不過由於盜刷行為已進入調查程序，涉事店家可能已觸犯刑法竊盜罪，甚至面臨營業牌照取消的後果。

事實上，前台彩總經理蔡國基就曾建議民眾可謹記兩招來防止盜領，第一，中獎後立刻在彩券或刮刮樂後方寫上自己的名字的相關個人資料，目前彩券跟刮刮樂後方都可以填寫中獎人資料；第二，可以先拍照，但不要立刻上傳到網路，先去兌獎換回獎金後，再上傳到網路跟親友分享。