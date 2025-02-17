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高雄龍發堂再開張！虐打收容人鐵鍊綑床關4個月　心秋法師起訴

▲▼龍發堂 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼龍發堂再傳拘禁、毆打收容人的情形。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市路竹龍發堂在2017年間爆發肺結核、阿米巴痢疾疫情，遭到衛生局強勢介入，近500名堂眾被移置到醫療院所，讓龍發堂正式走入歷史。不料，近年來仍傳出有堂眾在龍發堂「收容」的消息，衛生局在2023年前往突襲抽查，發現龍發堂有拘禁、毆打收容人的行為，因此將法號「心秋」的林姓管理幹部移送，橋頭地檢署偵辦後，今（17）日偵結，將林姓幹部依私行拘禁等罪提起公訴。

▲▼龍發堂 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

龍發堂位於北高雄市的路竹區，過往一直以收容慢性精神病人而為人所知，是由創辦人釋開豐設立，創立超過50年，最高曾收容超過1000名堂眾，但也曾發生數次被指控不當對待精神病人的消息，後來在2017年7月初及9月底陸續爆發阿米巴痢疾及肺結核法定傳染病群聚事件，衛生局強勢介入，希望將病患回歸正常醫療體系，但過程也引發軒然大波。

據了解，龍發堂近年近乎停擺，但仍有部分堂眾低調的回到龍發堂，對外以「家庭代工」為由幫忙工作，晚上則留在堂內「休息」，但人數相當少，大約只有10多人，因此也沒有引起外界的矚目。

▲▼龍發堂 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

衛生局接獲消息後，在2023年前往突襲檢查，發現龍發堂仍有收容堂眾的情形，而且一旦堂眾「病情」嚴重，堂方也會用鐵鍊將堂眾鎖住，如果還不聽話，也會用棍棒「管理」他們，衛生局將堂眾帶離後向警方報案，湖內分局偵辦後，將龍發堂林姓管理幹部（法號「心秋」）移送。

檢方查出，龍發堂曾在2023年4月間，因重度身心障礙的簡姓收容人簡不聽從管教，竟以鐵鍊綑綁簡的腰部、右腳腳踝，將簡綁在龍發堂地下室鐵床上，而且拘禁長達4個月；同年8月間，還以棍棒毆打中度身心障礙的陳姓收容人，導致陳右側小腿挫傷。

檢察官偵辦後，認為事證明確，今日偵結依私行拘禁、普通傷害罪將林姓管理幹部起訴。

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