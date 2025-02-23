南投看守所舉辦皈依三寶典禮　1／3收容人成為佛門弟子

▲南投看守所舉辦皈依三寶典禮，108位收容人開啟心靈新生之路。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投看守所長期推動宗教輔導，透過佛法引導收容人省思自身行為，培養自律與悔改的能力，日前即邀請佛光山清德寺住持慧龍法師主持法會，為108位收容人進行皈依儀式，佔該所收容人數三分之一。

「甘露灌頂皈依三寶典禮」於2月20日由佛光山慈悲社會福利基金會及南投看守所共同舉辦，慧龍法師帶領收容人進行懺悔發願儀式，祈願減輕罪業、遠離邪見，並以甘露法水灌頂，象徵洗滌內心塵垢、回歸清淨本性，最後每位收容人都獲贈念珠，鼓勵他們以正念指引人生，並身體力行「三好」—做好事、說好話、存好心，讓佛法成為人生的依靠。

南投看守所所長黃勝雄表示，收容人曾因一時迷失而犯錯，但佛法強調懺悔與重生，只要願意改過向善，人人皆有機會翻轉人生；他除恭喜皈依三寶收容人把握難得因緣成為正式的佛門弟子，也勉勵眾人依靠三寶的指引，修習正見、正思維，學習慈悲與包容，遠離煩惱與執著，走向心靈自由與平和，就如已故的星雲大師生前送給眾生的祝福法語「向前有路．光明在望」，選擇正確的道路、邁向光明前途。

南投看守所指出，此次皈依典禮不僅為收容人帶來心靈寄託，更盼讓他們學習面對過去、珍惜當下，並以善念為未來鋪路，期許每人都能帶著智慧與勇氣，重新出發。