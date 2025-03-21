搭高鐵「1天接5單」假冒幣商撈千萬　港男車手哀求：不要被關

▲彰化鹿港警分局抓到一名港籍男子假冒幣商當車手。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

一名31歲的港籍蕭姓男子日前持觀光簽證來台，自稱「幣商」曾搭高鐵一天來回接5單，大撈超過千萬元，彰化一名男子在網路見到泰達幣可獲得高額報酬，向蕭男面交投資50萬元後，又要他加碼投資30萬元，男子才發現被騙了，便與警方聯手，蕭男被逮時不斷的哀求員警「不要抓我、自己只是來台當車手賺外快」，但仍被移送法辦。

鹿港警分局表示．被害人今年3月初，在網路上看到一則關於虛擬貨幣投資的廣告，內容聲稱投資泰達幣（USDT）可獲得高額報酬。由於近年來虛擬貨幣市場火熱，男子誤以為這是一個難得的投資機會，便主動聯繫詐騙集團，並下載了對方提供的投資軟體。

▲港籍男子假冒幣商當車手取款。（圖／記者唐詠絮翻攝）

詐騙集團安排了一名自稱是「幣商」的香港籍蕭姓男子與他見面。向鄭男收取50萬元，並聲稱已將等值的泰達幣存入鄭男的虛擬貨幣錢包。然而，鄭男事後發現，所謂的泰達幣錢包地址竟是假的，根本沒有收到任何虛擬貨幣。

詐騙集團見鄭男已上鉤，食髓知味，再次以高報酬率為誘餌，要求鄭男追加投資30萬元。男子向警方報案，面交時立即上前將其逮捕，並當場查獲30萬元。

蕭男被逮捕後，向警方坦承自己原本是來台觀光，見擔任詐騙集團車手有利可圖，便決定鋌而走險。他喊冤指出，自己每日搭乘高鐵全台跑透透，按照詐騙集團的指示前往各地收取贓款，每次成功取款後可獲得一定比例的佣金。然而，蕭男在被警方解送的過程中，嚇得不斷求饒，聲稱自己只是擔任車手，並不知道詐騙集團的詳細運作，希望警方不要將他關進監獄。

鹿港分局分局長黃世德對此案特別提醒民眾，投資市場的不變法則是「高報酬伴隨著高風險」，當投資報酬率顯得過於不合理時，往往隱藏著極大的風險，甚至可能血本無歸。他呼籲民眾在進行投資時，應選擇合法且信譽良好的幣商或證券商，並再三確認投資管道的真實性，切勿輕信來路不明的投資廣告。

▲彰化鹿港警分局抓到一名港籍男子假冒幣商當車手。（圖／記者唐詠絮翻攝）