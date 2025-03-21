彰化路標線又出事　誤入機車停放區！單車騎士直撞「蓋棉被」

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市大埔路重新劃設標線，內側是綠色人行步道，再來是汽機車臨停區，最後才是汽機混合車道，一位民眾疑似誤以為臨停區是道路，騎著單車直行，直接撞上停放的機車，整個人前翻，機車單車雙雙應聲倒地，所幸人無大礙。部分民眾認為劃設標線不夠理想，路面不夠寬，來往大車太多，導致「爭車道」車禍狀況經常發生。

▲彰化單車騎士誤入機車臨停區撞倒機車。（圖／翻攝自彰化人大小事）

▲彰化大埔路女駕駛開車門，後方機車女騎士噴飛。（圖／警方提供）

為了改善彰化市大埔路人行道，縣府將車道縮減為雙向各3.2公尺的混合車道，同時設置1.5公尺寬的汽機車臨停區，16日有阿伯在停車區內噴上「機車道」3個大字遭開罰；日前發生臨停轎車二段式開車門撞飛女騎士、昨日又有單車騎士直接撞上停在臨停區的機車，小車禍狀況不斷。

▲阿伯沿大埔路段噴漆寫下「機車道」，遭警方依法開罰 。（圖／翻攝自彰化人大小事）

有當地民眾認為，增設人行道是對的，但大埔路經常有大車出入，所有的汽機車都擠在同一個車道，路面又不夠寬，作為步行街較為適合；也有人認為，用路人還未適應，「爭車道」事件經常發生，車禍更是頻傳，萬一有身障者騎電動車上路，那真的太危險了。

▲彰化單車騎士誤入機車臨停區撞倒機車摔倒。（圖／翻攝自彰化人大小事）