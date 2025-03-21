　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女駕駛深夜上班恍神自撞分隔島！烏龜翻躺路中　受傷慘送醫

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市昨（16日）深夜發生一起驚險車禍！一名48歲黃姓女子駕駛轎車，要前往上班途中，行經中央路與崙平南路口時，疑因恍神，突然失控撞上中央分隔島上的號誌桿，強大撞擊力導致車輛翻滾後四輪朝天滑行約15公尺才停下，車身凹陷嚴重變形，黃女受困車內動彈不得，經消防緊急救出送醫，所幸沒有造成生命危險。

▲彰化市深夜自撞車禍。（圖／民眾提供）

▲彰化市深夜女駕駛趕上班恍神自撞。（圖／民眾提供）

彰化縣消防局獲報後，立即出動救援人員趕赴現場，並使用破壞器材將扭曲變形的車體撐開，費了一番功夫才將黃女救出。黃女全身多處受傷，所幸意識清醒，經救護人員初步包紮後，緊急送往醫院救治。

▲彰化市深夜自撞車禍。（圖／民眾提供）

▲彰化市深夜自撞車禍。（圖／民眾提供）

根據警方初步調查，黃女當時駕駛自小客車沿中央路由西往東方向行駛，於深夜11時41分許行經崙平路口時，車輛突然偏向內側車道，隨後撞上中央分隔島及號誌桿。由於撞擊力道猛烈，車輛當場翻覆，在路面滑行一段距離後才停下，現場零件散落一地。

▲彰化女駕駛恍神自撞號誌桿翻覆。（圖／民眾提供）

▲彰化女駕駛恍神自撞號誌桿翻覆。（圖／民眾提供）

警方表示，確切肇事原因仍有待進一步調查釐清，不排除疲勞駕駛或酒駕等因素，呼籲用路人行車時應保持精神充足，切勿疲勞駕駛，以確保自身及他人安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
616 2 8203 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯建銘親吐「這屆做完告老還鄉、寫回憶錄」　再爆跟賴清德講了這
金髮Yuki親上火線「孕吐了」！稱不會中文…全程用注音鍵盤打
打落全額交割股！苦吞5根跌停板　委賣近2萬張
等不到淘寶貨！台灣爆倉卡關至少10天　釣出大批苦主
快訊／史上首次！行政院聘「前日本自衛隊幕僚長」擔任顧問　
滯留太空288天「老10歲」！　她滿頭白髮臉凹陷
快訊／林明佐「躺擔架」離開！　畫面曝光
金秀賢還是要來台！　高雄50警力戒備
「金賽綸結婚」爆料者發聲喊冤！　痛罵李鎮浩想自己活命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

商旅睡過頭被催竟燒衛生紙「門被薰黑」　女獲判無罪原因曝

金髮Yuki親上火線「孕吐了」！稱不會中文…全程用注音鍵盤打字

男賴朋友家裡不走「一住3個月」　持刀攻擊警滿地血判7年半

買8盒不二坊蛋黃酥「只拿到3盒」　代購男拒退2千...下場慘了

拿打火機燒肛門...台中虐死命案驚悚酷刑曝　四肢遭銬剪刀猛刺

桃園龜山驚傳「平頭怪叔」搭訕女童...還強拉書包　警鎖定對象

花蓮男酒駕被扣照還載母上路　情侶路口被撞飛昏迷...畫面曝光

快訊／林明佐涉貪收押322天　交保「躺擔架」離開看守所畫面曝

騎車載狗沒繫繩「衝車道害騎士慘摔」　飼主被判刑3個月

投資陷阱多！士檢聯合地政局、警方強化防堵不動產貸款詐欺

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

【早餐店驚現獅子！】認真一看發現是狗XD

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

狗學生見校車來狂搖尾巴　主動上車到專屬座位坐好超級萌XD

毒販拒檢駕車衝撞！員警連開7槍制伏 #金門

商旅睡過頭被催竟燒衛生紙「門被薰黑」　女獲判無罪原因曝

金髮Yuki親上火線「孕吐了」！稱不會中文…全程用注音鍵盤打字

男賴朋友家裡不走「一住3個月」　持刀攻擊警滿地血判7年半

買8盒不二坊蛋黃酥「只拿到3盒」　代購男拒退2千...下場慘了

拿打火機燒肛門...台中虐死命案驚悚酷刑曝　四肢遭銬剪刀猛刺

桃園龜山驚傳「平頭怪叔」搭訕女童...還強拉書包　警鎖定對象

花蓮男酒駕被扣照還載母上路　情侶路口被撞飛昏迷...畫面曝光

快訊／林明佐涉貪收押322天　交保「躺擔架」離開看守所畫面曝

騎車載狗沒繫繩「衝車道害騎士慘摔」　飼主被判刑3個月

投資陷阱多！士檢聯合地政局、警方強化防堵不動產貸款詐欺

林百貨攜手統一獅　合作推出「經典收藏展」

商旅睡過頭被催竟燒衛生紙「門被薰黑」　女獲判無罪原因曝

稱善意提醒盧秀燕　柯建銘曝兩人私交：選黨主席撞牆而已

東京威力科創在台響應公益　捐百萬助環保與失智長者關懷

柯建銘親吐「這屆做完告老還鄉、寫回憶錄」　再爆跟賴清德講了這句話

昇銳董座百萬交保重挫跌停　搜索當天漲停遭列注意股

男子多次「假冒員工參加尾牙」　警傻眼：還上台領獎＋大合照

高機率幫關島男籃隊史首度闖亞洲盃　得分王羅斯卻被雲豹解約

陶晶瑩深夜下班「女兒荳荳開車接」　疲憊感瞬間消失：掩不住嘴角微笑

出動MD-105重型消毒車　化學兵部隊演練支援除污作業

《橫豎》直播狠嗆金秀賢：公開菊花了嗎　金賽綸媽信件曝光...「女兒的聲音一直在」

社會熱門新聞

柯文哲崩潰痛哭怒吼檢察官：不要臉

罷免林俊憲名冊有「死人連署」　2人遭聲押禁見

柯文哲開庭金句！　教訓檢方「會通靈」

不爽出生10多天嬰哭鬧！20歲狠父打到腦出血亡

柯文哲：遭不雅片脅　3隱私檔案曝光

即／柯文哲首次開庭結束　小草聲援「加油」柯媽、陳佩琪露笑容

快訊／天母嚴重車禍！垃圾車「四輪朝天」翻覆

即／林明佐涉貪收押322天　交保「躺擔架」離開看守所

獨／遭指搶救溺水童壓肚CPR　金髮Yuk想告酸民

柯文哲狂炮檢方　旁聽小草痛哭、怒離席

刑事戰將林明佐交保　家屬帶2大箱裝1200萬現身畫面曝

傳劉振南婉拒接任竹聯幫幫主　2人選浮上檯面

台南余小妹路段又出事！「斑馬線行人」被撞後腦著地

安控廠中國進監視器零件改標MIT　遭搜索

更多熱門

相關新聞

誤入機車停放區！單車騎士直撞「蓋棉被」

誤入機車停放區！單車騎士直撞「蓋棉被」

彰化市大埔路重新劃設標線，內側是綠色人行步道，再來是汽機車臨停區，最後才是汽機混合車道，一位民眾疑似誤以為臨停區是道路，騎著單車直行，直接撞上停放的機車，整個人前翻，機車單車雙雙應聲倒地，所幸人無大礙。部分民眾認為劃設標線不夠理想，路面不夠寬，來往大車太多，導致「爭車道」車禍狀況經常發生。

彰化騎士路口左轉遭撞飛！機車噴10餘米

彰化騎士路口左轉遭撞飛！機車噴10餘米

清明連假又逢大甲媽進香！埔鹽系統封閉4天

清明連假又逢大甲媽進香！埔鹽系統封閉4天

嘉義男吃燒酒雞開車！高速狠撞11汽機車

嘉義男吃燒酒雞開車！高速狠撞11汽機車

西濱貨櫃車撞護欄鏟斷號誌桿！側翻阻交通3.5小時

西濱貨櫃車撞護欄鏟斷號誌桿！側翻阻交通3.5小時

關鍵字：

彰化中央路自撞恍神翻車

讀者迴響

熱門新聞

家寧公開立場「財務尚未得到完整數據」

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

柯文哲崩潰痛哭怒吼檢察官：不要臉

首位2億男　統一10年綁定陳傑憲

家寧4分鐘聲明被罵爆　Andy委任律師發聲了

周杰倫遭好友開嗆：X的！　私訊內容流出

蔡康永：大S消失，小S的一部分也消失

Andy「收700萬↑抖內」被嗆

家寧道歉網抱怨　Joeman教1招：賺爛了

家寧爆「在家一直被控制」！

「可不可」4/7起下架8款飲品

網紅律師終於等到換腎　1食物未來沒法吃

滋養草莓大福發霉　業者回應了

金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD疑發聲了

罷免林俊憲名冊有「死人連署」　2人遭聲押禁見

更多

最夯影音

更多

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面