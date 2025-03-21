女駕駛深夜上班恍神自撞分隔島！烏龜翻躺路中　受傷慘送醫

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市昨（16日）深夜發生一起驚險車禍！一名48歲黃姓女子駕駛轎車，要前往上班途中，行經中央路與崙平南路口時，疑因恍神，突然失控撞上中央分隔島上的號誌桿，強大撞擊力導致車輛翻滾後四輪朝天滑行約15公尺才停下，車身凹陷嚴重變形，黃女受困車內動彈不得，經消防緊急救出送醫，所幸沒有造成生命危險。

▲彰化市深夜女駕駛趕上班恍神自撞。（圖／民眾提供）

彰化縣消防局獲報後，立即出動救援人員趕赴現場，並使用破壞器材將扭曲變形的車體撐開，費了一番功夫才將黃女救出。黃女全身多處受傷，所幸意識清醒，經救護人員初步包紮後，緊急送往醫院救治。

▲彰化市深夜自撞車禍。（圖／民眾提供）

根據警方初步調查，黃女當時駕駛自小客車沿中央路由西往東方向行駛，於深夜11時41分許行經崙平路口時，車輛突然偏向內側車道，隨後撞上中央分隔島及號誌桿。由於撞擊力道猛烈，車輛當場翻覆，在路面滑行一段距離後才停下，現場零件散落一地。

▲彰化女駕駛恍神自撞號誌桿翻覆。（圖／民眾提供）

警方表示，確切肇事原因仍有待進一步調查釐清，不排除疲勞駕駛或酒駕等因素，呼籲用路人行車時應保持精神充足，切勿疲勞駕駛，以確保自身及他人安全。