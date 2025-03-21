　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大仁醫「最近產房不平靜」　揭多名孕婦出現1情況

台大仁醫曝「產房不平靜」！　多名孕婦產後出現「1狀況」

▲雖現代醫療科技進步，但生產還是有許多風險要注意。（示意圖／pixabay）

文／CTWANT

雖現代醫療科技進步，但生產還是有許多風險要注意。台大婦產科仁醫施景中分享，最近產房真的不平靜，幸好所有的病人都平安度過了，「當醫生當久了，我們也是常常會禱告，向上天祈求，祈求孕婦一切平安。」

施景中在臉書表示，門診間，孕婦提到，這一次她是第二胎，前一胎生產順利，這一次剛懷孕，就到松山慈祐宮去跟媽祖和其他神明求平安，但是求籤求了大概一個小時多，都得不到聖筊允許，最後孕婦跟神明說，會來台大醫院找他看診，結果就得到一個聖筊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

施景中透露，自己與孕婦相談甚歡，那時候還沒什麼病人來報到，「我跟她說我也喜歡慈祐宮，從大學起就常常去那裡。但我跟她說，就算來找我，我也沒辦法保證一切平安。」

施景中指出，上周產後一個大出血的孕婦，大概前前後後用了血庫50單位的紅血球和許多的凝血因子，那切下來的巨大子宮，血管怒張，重達4.5公斤，比一個巨嬰還要大上許多，「若加上其他兩位同仁的產後大出血，上周應該用掉血庫有將近一百單位的紅血球吧？最近產房真的不平靜，幸好所有的病人都平安度過了，結果剛剛產房又碰到了一個產後大出血。」

施景中直言，現在孕婦懷孕年紀都不小，許多懷孕時已有許多內外科合併症，生產有時會碰到這些危險，而當醫生當久了，他們也是常常會禱告，向上天祈求，祈求孕婦一切平安，最少會得到內心的平靜。

延伸閱讀
新婚超窮！公婆拒幫「享受生活」…老了錢被詐光想投靠　媳不甩：自生自滅吧
苦讀畢業月收破10萬！軟爛姊「蹭新家幫坐月子」　他拒絕竟被母噴：家人還不互相
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
616 2 8203 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯建銘親吐「這屆做完告老還鄉、寫回憶錄」　再爆跟賴清德講了這
金髮Yuki親上火線「孕吐了」！稱不會中文…全程用注音鍵盤打
打落全額交割股！苦吞5根跌停板　委賣近2萬張
等不到淘寶貨！台灣爆倉卡關至少10天　釣出大批苦主
快訊／史上首次！行政院聘「前日本自衛隊幕僚長」擔任顧問　
滯留太空288天「老10歲」！　她滿頭白髮臉凹陷
快訊／林明佐「躺擔架」離開！　畫面曝光
金秀賢還是要來台！　高雄50警力戒備

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大仁醫「最近產房不平靜」　揭多名孕婦出現1情況

星空聯盟攜手奧地利鐵路　長榮等25家航空可無縫轉乘

詐騙電話超逼真「背景音竟有郵局叫號」　中華郵政揭手法籲別上當　

八年級回憶殺！《真珠美人魚》原唱現身　音樂逼哭大學生：圓夢了

Andy被家寧媽告！這家拾汣茶屋「幫飲料取新名」：真的有料

Andy被提告　周品均曝「開庭壓力超大」：撐住！全台灣都挺你

買了包就要背！　修包達人：放防塵袋反而加速發黴

輸入手機門號秒轉帳！旅遊分帳、團購、繳房租都超好用「簡單綁定」只要3步驟

牆上的畫掛歪？「家寧影片1細節」一票都發現　網：Joeman就這樣說

服裝設計轉行包包修復師　還原度讓客人甘願等2年

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

【早餐店驚現獅子！】認真一看發現是狗XD

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

狗學生見校車來狂搖尾巴　主動上車到專屬座位坐好超級萌XD

毒販拒檢駕車衝撞！員警連開7槍制伏 #金門

台大仁醫「最近產房不平靜」　揭多名孕婦出現1情況

星空聯盟攜手奧地利鐵路　長榮等25家航空可無縫轉乘

詐騙電話超逼真「背景音竟有郵局叫號」　中華郵政揭手法籲別上當　

八年級回憶殺！《真珠美人魚》原唱現身　音樂逼哭大學生：圓夢了

Andy被家寧媽告！這家拾汣茶屋「幫飲料取新名」：真的有料

Andy被提告　周品均曝「開庭壓力超大」：撐住！全台灣都挺你

買了包就要背！　修包達人：放防塵袋反而加速發黴

輸入手機門號秒轉帳！旅遊分帳、團購、繳房租都超好用「簡單綁定」只要3步驟

牆上的畫掛歪？「家寧影片1細節」一票都發現　網：Joeman就這樣說

服裝設計轉行包包修復師　還原度讓客人甘願等2年

快訊／台股收盤大跌168.16點　台積電跌13元至972

林百貨攜手統一獅　合作推出「經典收藏展」

商旅睡過頭被催竟燒衛生紙「門被薰黑」　女獲判無罪原因曝

稱善意提醒盧秀燕　柯建銘曝兩人私交：選黨主席撞牆而已

東京威力科創在台響應公益　捐百萬助環保與失智長者關懷

柯建銘親吐「這屆做完告老還鄉、寫回憶錄」　再爆跟賴清德講了這句話

昇銳董座百萬交保重挫跌停　搜索當天漲停遭列注意股

男子多次「假冒員工參加尾牙」　警傻眼：還上台領獎＋大合照

高機率幫關島男籃隊史首度闖亞洲盃　得分王羅斯卻被雲豹解約

陶晶瑩深夜下班「女兒荳荳開車接」　疲憊感瞬間消失：掩不住嘴角微笑

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

生活熱門新聞

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

家寧4分鐘聲明被罵爆　Andy委任律師發聲了

家寧道歉網抱怨　Joeman教1招：賺爛了

網紅律師終於等到換腎　1食物未來沒法吃

滋養草莓大福發霉　業者回應了

打臉自己？家寧聲明影片　眼尖網「抓包1點」傻眼

阿公被傳A流不肯戴口罩　他日本遊崩潰

家寧道歉4分鐘念稿　錫蘭神回應

鬼才阿水：家寧聲明擊碎粉絲最後希望

家寧4分鐘聲明「有25處口誤」　一票崩潰

女童「穿性感跳啦啦隊」引爭議　LuxyGirls嗆酸民

春分12生肖運勢一次看

今起7天「暖熱如夏」　週五驟冷回到冬天

家寧媽提告！Andy委任律師「傻眼回9字」

更多熱門

相關新聞

嘉基早療中心攜手新悅花園酒店　合作親子活動

嘉基早療中心攜手新悅花園酒店　合作親子活動

迎接即將到來的兒童節，嘉義基督教醫院為呼應”兒童權利公約（CRC）對兒童健康發展的關注與支持，特別辦理一場共融歡樂親子律動活動。此次活動不僅充滿兒童節的歡樂氛圍，也使家庭及親子融入活動的情境中，盡情享受珍貴的親子時光。

女懷孕後發現　男友「在外有7孩」　

女懷孕後發現　男友「在外有7孩」　

她殺孕婦「剖腹奪嬰」還騙老公生了

她殺孕婦「剖腹奪嬰」還騙老公生了

醫療資源吃緊、慢性病防治失衡　「菸捐」調整或成解方？

醫療資源吃緊、慢性病防治失衡　「菸捐」調整或成解方？

洗腎瘻管阻塞患者新選擇　台東馬偕引進血管介入新技術

洗腎瘻管阻塞患者新選擇　台東馬偕引進血管介入新技術

關鍵字：

孕婦產後大出血風險醫療

讀者迴響

熱門新聞

家寧公開立場「財務尚未得到完整數據」

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

柯文哲崩潰痛哭怒吼檢察官：不要臉

首位2億男　統一10年綁定陳傑憲

家寧4分鐘聲明被罵爆　Andy委任律師發聲了

周杰倫遭好友開嗆：X的！　私訊內容流出

蔡康永：大S消失，小S的一部分也消失

Andy「收700萬↑抖內」被嗆

家寧道歉網抱怨　Joeman教1招：賺爛了

家寧爆「在家一直被控制」！

「可不可」4/7起下架8款飲品

網紅律師終於等到換腎　1食物未來沒法吃

滋養草莓大福發霉　業者回應了

金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD疑發聲了

罷免林俊憲名冊有「死人連署」　2人遭聲押禁見

更多

最夯影音

更多

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面