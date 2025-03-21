台大仁醫「最近產房不平靜」　揭多名孕婦出現1情況

▲雖現代醫療科技進步，但生產還是有許多風險要注意。（示意圖／pixabay）

文／CTWANT

雖現代醫療科技進步，但生產還是有許多風險要注意。台大婦產科仁醫施景中分享，最近產房真的不平靜，幸好所有的病人都平安度過了，「當醫生當久了，我們也是常常會禱告，向上天祈求，祈求孕婦一切平安。」

施景中在臉書表示，門診間，孕婦提到，這一次她是第二胎，前一胎生產順利，這一次剛懷孕，就到松山慈祐宮去跟媽祖和其他神明求平安，但是求籤求了大概一個小時多，都得不到聖筊允許，最後孕婦跟神明說，會來台大醫院找他看診，結果就得到一個聖筊。

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施景中透露，自己與孕婦相談甚歡，那時候還沒什麼病人來報到，「我跟她說我也喜歡慈祐宮，從大學起就常常去那裡。但我跟她說，就算來找我，我也沒辦法保證一切平安。」

施景中指出，上周產後一個大出血的孕婦，大概前前後後用了血庫50單位的紅血球和許多的凝血因子，那切下來的巨大子宮，血管怒張，重達4.5公斤，比一個巨嬰還要大上許多，「若加上其他兩位同仁的產後大出血，上周應該用掉血庫有將近一百單位的紅血球吧？最近產房真的不平靜，幸好所有的病人都平安度過了，結果剛剛產房又碰到了一個產後大出血。」

施景中直言，現在孕婦懷孕年紀都不小，許多懷孕時已有許多內外科合併症，生產有時會碰到這些危險，而當醫生當久了，他們也是常常會禱告，向上天祈求，祈求孕婦一切平安，最少會得到內心的平靜。

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