男不爽道安講習「汽機車混雜上課」鬧場　監理站急報警

▲桃園監理站昨天辦理汽機車違規講習，有男子與監理站人員起衝突。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園監理站昨（20）日舉辦汽機車違規講習時，一名男子不滿自己是汽車違規，卻與機車違規民眾混入上課，當下認為汽機車違規應該分開講習不應混雜，在教室門口與監理站人員發生衝突，當下讓現場上百位參與講習人員傻眼，監理站人員勸說無效後，最後強調若影響其他學員上課權益，將報警處理，該名男子才安靜下來繼續上課。

▲桃園監理站昨天辦理汽機車違規講習，一名男子堅稱汽機車違規應該分開上課。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

有網友在臉書《社會事新聞影音》上傳一段影片，桃園監理站昨天舉辦道安講習課程，共有上百位汽機車違規民眾到場，其中一名男子卻以自己是汽車違規，卻與機車違規民眾一起上課，他認為監理站應該將汽機車違規者分開上課才對；監理站人員解釋再三，但該男子卻堅持是監理站作業錯誤，在教室門口與監理站人員大聲起衝突，讓在場上百位參與講習課程人員傻眼。

監理站人員再三解釋勸說無效後，以該男子在課堂上吵鬧已影響其他學員上課權益，將立即報警處理，該男子才乖乖回座位繼續上課。

▲針對桃園監理站昨天辦理汽機車違規講習發生學員衝突事件，監理站站長黃成民提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園監理站站長黃成民還原昨天上課衝突過程，昨天開課是「汽機車一般違規講習班」，上課時間為3小時，參與講習人數則為179人，該男子屬於汽車違規，上課5分鐘後反應，講師上課內容包含機車違規不合理且於課堂中吵鬧，已影響其他上課學員權益，經主管至道安教室了解後，告知不要影響其他學員上課權益，否則報警處理，學員才繼續安靜上課。

黃成民指出，汽車機車為何不能分開上課，因為講習課程內容包括汽機車，所以監理站開設班別為汽機車一般違規講習班，並未另外分別開立，因為道安講習課程3小時，講授內容涵蓋汽機車等相關法令及違規樣態，提供學員參考。