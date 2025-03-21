　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園龜山驚傳「平頭怪叔」搭訕女童...還強拉書包　警鎖定對象

▲有網友在臉書社團《龜山生活通》PO文指稱，女兒放學途中行經光峰路遭平頭怪叔叔搭訕，還強拉書包，龜山警方強調，將加強該區域周邊巡邏。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲有網友在臉書社團《龜山生活通》PO文指稱，女兒放學途中行經光峰路遭平頭怪叔叔搭訕，還強拉書包，龜山警方強調，將加強該區域周邊巡邏。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市有網友在臉書《龜山生活通》PO文指稱，3月18日還在念書女兒放學獨自返家途中，行經龜山區光峰路時，突遭一名平頭男子上前搭訕，甚至還企圖強拉書包，嚇得女兒趕緊逃離；龜山警分局今（21）日表示，已加強區域巡邏，並已鎖定特定男子追查到案，警方也呼籲若有民眾發現該男子，請撥打「110」報案專線通報。

有網友在臉書《龜山生活通》PO文，3月18日下午4時許，女兒放學後獨自走在龜山區光峰路上，有年約30幾歲蓄平頭男子，意圖搭訕並伸手要強拉女兒書包，把女兒嚇了一跳，當場立即逃離，女兒說這是她第2次遇到這怪異男子，因此PO文請附近住戶注意此事。

▲針對網友在臉書PO文，女兒放學途中遭平頭怪叔叔搭訕與強拉書包，龜山警方將加強該區域周邊巡邏，圖為案發現場附近。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對網友在臉書PO文，女兒放學途中遭平頭怪叔叔搭訕與強拉書包，龜山警方將加強該區域周邊巡邏，圖為案發現場附近。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局龜山派出所已加強該時段區域巡邏，並針對可疑人事進行盤查，將持續調閱附近監視系統偵辦，民眾如發現該男子或其他違法情事者，請撥打「110」報案專線，或撥打龜山派出所電話：（03）3202－554，警方將立即派員到場處理依法究辦，以維護學童安全。

龜山警方也呼籲，如果小朋友遇到「怪叔叔」或可疑陌生人，應採保持距離，不要靠近對方，盡量與對方保持安全距離；拒絕對話與邀請，如對方主動搭話、給予禮物或邀請去某個地方，應直接拒絕，不要猶豫。若有其他狀況應立即求助，尋找信任的成年人如老師、家長、警察或店員，告訴發生情況；或大聲呼救，如對方試圖接近或拉扯，應該大聲喊「救命！」或「我不認識你！」以吸引周圍人的注意，然後迅速離開，儘快跑向人多或安全地方如學校、商店或警察局，記住對方特徵、外貌、穿著、車輛顏色與車牌號碼，以便事後向家長或警方描述。

 【更多新聞】

男不爽道安講習「汽機車混雜上課」鬧場　監理站急報警

連撞2車側翻！疑變換車道不當釀禍　肇事7旬女駕駛驚魂

嫌救護車吵丟汽油彈！室友上廁所太久剪刀猛刺　莽男下場曝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
616 2 8203 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯建銘親吐「這屆做完告老還鄉、寫回憶錄」　再爆跟賴清德講了這
金髮Yuki親上火線「孕吐了」！稱不會中文…全程用注音鍵盤打
打落全額交割股！苦吞5根跌停板　委賣近2萬張
等不到淘寶貨！台灣爆倉卡關至少10天　釣出大批苦主
快訊／史上首次！行政院聘「前日本自衛隊幕僚長」擔任顧問　
滯留太空288天「老10歲」！　她滿頭白髮臉凹陷
快訊／林明佐「躺擔架」離開！　畫面曝光
金秀賢還是要來台！　高雄50警力戒備
「金賽綸結婚」爆料者發聲喊冤！　痛罵李鎮浩想自己活命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

商旅睡過頭被催竟燒衛生紙「門被薰黑」　女獲判無罪原因曝

金髮Yuki親上火線「孕吐了」！稱不會中文…全程用注音鍵盤打字

男賴朋友家裡不走「一住3個月」　持刀攻擊警滿地血判7年半

買8盒不二坊蛋黃酥「只拿到3盒」　代購男拒退2千...下場慘了

拿打火機燒肛門...台中虐死命案驚悚酷刑曝　四肢遭銬剪刀猛刺

桃園龜山驚傳「平頭怪叔」搭訕女童...還強拉書包　警鎖定對象

花蓮男酒駕被扣照還載母上路　情侶路口被撞飛昏迷...畫面曝光

快訊／林明佐涉貪收押322天　交保「躺擔架」離開看守所畫面曝

騎車載狗沒繫繩「衝車道害騎士慘摔」　飼主被判刑3個月

投資陷阱多！士檢聯合地政局、警方強化防堵不動產貸款詐欺

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

【早餐店驚現獅子！】認真一看發現是狗XD

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

狗學生見校車來狂搖尾巴　主動上車到專屬座位坐好超級萌XD

毒販拒檢駕車衝撞！員警連開7槍制伏 #金門

商旅睡過頭被催竟燒衛生紙「門被薰黑」　女獲判無罪原因曝

金髮Yuki親上火線「孕吐了」！稱不會中文…全程用注音鍵盤打字

男賴朋友家裡不走「一住3個月」　持刀攻擊警滿地血判7年半

買8盒不二坊蛋黃酥「只拿到3盒」　代購男拒退2千...下場慘了

拿打火機燒肛門...台中虐死命案驚悚酷刑曝　四肢遭銬剪刀猛刺

桃園龜山驚傳「平頭怪叔」搭訕女童...還強拉書包　警鎖定對象

花蓮男酒駕被扣照還載母上路　情侶路口被撞飛昏迷...畫面曝光

快訊／林明佐涉貪收押322天　交保「躺擔架」離開看守所畫面曝

騎車載狗沒繫繩「衝車道害騎士慘摔」　飼主被判刑3個月

投資陷阱多！士檢聯合地政局、警方強化防堵不動產貸款詐欺

林百貨攜手統一獅　合作推出「經典收藏展」

商旅睡過頭被催竟燒衛生紙「門被薰黑」　女獲判無罪原因曝

稱善意提醒盧秀燕　柯建銘曝兩人私交：選黨主席撞牆而已

東京威力科創在台響應公益　捐百萬助環保與失智長者關懷

柯建銘親吐「這屆做完告老還鄉、寫回憶錄」　再爆跟賴清德講了這句話

昇銳董座百萬交保重挫跌停　搜索當天漲停遭列注意股

男子多次「假冒員工參加尾牙」　警傻眼：還上台領獎＋大合照

高機率幫關島男籃隊史首度闖亞洲盃　得分王羅斯卻被雲豹解約

陶晶瑩深夜下班「女兒荳荳開車接」　疲憊感瞬間消失：掩不住嘴角微笑

出動MD-105重型消毒車　化學兵部隊演練支援除污作業

韓YTR爆「金賽綸已婚+曾墮胎」　抱怨老公錄音曝光：他威脅我

社會熱門新聞

柯文哲崩潰痛哭怒吼檢察官：不要臉

罷免林俊憲名冊有「死人連署」　2人遭聲押禁見

柯文哲開庭金句！　教訓檢方「會通靈」

不爽出生10多天嬰哭鬧！20歲狠父打到腦出血亡

柯文哲：遭不雅片脅　3隱私檔案曝光

即／柯文哲首次開庭結束　小草聲援「加油」柯媽、陳佩琪露笑容

快訊／天母嚴重車禍！垃圾車「四輪朝天」翻覆

即／林明佐涉貪收押322天　交保「躺擔架」離開看守所

獨／遭指搶救溺水童壓肚CPR　金髮Yuk想告酸民

柯文哲狂炮檢方　旁聽小草痛哭、怒離席

刑事戰將林明佐交保　家屬帶2大箱裝1200萬現身畫面曝

傳劉振南婉拒接任竹聯幫幫主　2人選浮上檯面

台南余小妹路段又出事！「斑馬線行人」被撞後腦著地

安控廠中國進監視器零件改標MIT　遭搜索

更多熱門

相關新聞

3年來首例出血性大腸桿菌！感染源待釐清

3年來首例出血性大腸桿菌！感染源待釐清

國內出現三年來首見的「腸道出血性大腸桿菌感染症」！疾病管制署今（20）日公布個案是南部未滿10歲女童，本月8日出現高燒、間歇性腹痛、血便、活動力下降等症狀就醫病收治住院，18日檢驗確診出血性大腸桿菌(O157:H7)。疾管署表示，目前匡列接觸者34人都無疑似症狀，食品檢體也呈現陰性，感染源待釐清。

備戰2026？劉和然臉書開張　嗨喊：和你顧新北！我準備好了

備戰2026？劉和然臉書開張　嗨喊：和你顧新北！我準備好了

女童食物中毒「生前卻遭性侵」　揭發是鬼父勒死

女童食物中毒「生前卻遭性侵」　揭發是鬼父勒死

林口女童失蹤6hrs「大烏龍」！阿姨曝巧合連發

林口女童失蹤6hrs「大烏龍」！阿姨曝巧合連發

即／誠品480烏龍竊案　盧秀燕：書店誣賴民眾將究責

即／誠品480烏龍竊案　盧秀燕：書店誣賴民眾將究責

關鍵字：

桃園龜山怪叔叔女童臉書搭訕龜山警方

讀者迴響

熱門新聞

家寧公開立場「財務尚未得到完整數據」

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

柯文哲崩潰痛哭怒吼檢察官：不要臉

首位2億男　統一10年綁定陳傑憲

家寧4分鐘聲明被罵爆　Andy委任律師發聲了

周杰倫遭好友開嗆：X的！　私訊內容流出

蔡康永：大S消失，小S的一部分也消失

Andy「收700萬↑抖內」被嗆

家寧道歉網抱怨　Joeman教1招：賺爛了

家寧爆「在家一直被控制」！

「可不可」4/7起下架8款飲品

網紅律師終於等到換腎　1食物未來沒法吃

滋養草莓大福發霉　業者回應了

金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD疑發聲了

罷免林俊憲名冊有「死人連署」　2人遭聲押禁見

更多

最夯影音

更多

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面