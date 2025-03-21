桃園龜山驚傳「平頭怪叔」搭訕女童...還強拉書包　警鎖定對象

▲有網友在臉書社團《龜山生活通》PO文指稱，女兒放學途中行經光峰路遭平頭怪叔叔搭訕，還強拉書包，龜山警方強調，將加強該區域周邊巡邏。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市有網友在臉書《龜山生活通》PO文指稱，3月18日還在念書女兒放學獨自返家途中，行經龜山區光峰路時，突遭一名平頭男子上前搭訕，甚至還企圖強拉書包，嚇得女兒趕緊逃離；龜山警分局今（21）日表示，已加強區域巡邏，並已鎖定特定男子追查到案，警方也呼籲若有民眾發現該男子，請撥打「110」報案專線通報。

有網友在臉書《龜山生活通》PO文，3月18日下午4時許，女兒放學後獨自走在龜山區光峰路上，有年約30幾歲蓄平頭男子，意圖搭訕並伸手要強拉女兒書包，把女兒嚇了一跳，當場立即逃離，女兒說這是她第2次遇到這怪異男子，因此PO文請附近住戶注意此事。

▲針對網友在臉書PO文，女兒放學途中遭平頭怪叔叔搭訕與強拉書包，龜山警方將加強該區域周邊巡邏，圖為案發現場附近。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局龜山派出所已加強該時段區域巡邏，並針對可疑人事進行盤查，將持續調閱附近監視系統偵辦，民眾如發現該男子或其他違法情事者，請撥打「110」報案專線，或撥打龜山派出所電話：（03）3202－554，警方將立即派員到場處理依法究辦，以維護學童安全。

龜山警方也呼籲，如果小朋友遇到「怪叔叔」或可疑陌生人，應採保持距離，不要靠近對方，盡量與對方保持安全距離；拒絕對話與邀請，如對方主動搭話、給予禮物或邀請去某個地方，應直接拒絕，不要猶豫。若有其他狀況應立即求助，尋找信任的成年人如老師、家長、警察或店員，告訴發生情況；或大聲呼救，如對方試圖接近或拉扯，應該大聲喊「救命！」或「我不認識你！」以吸引周圍人的注意，然後迅速離開，儘快跑向人多或安全地方如學校、商店或警察局，記住對方特徵、外貌、穿著、車輛顏色與車牌號碼，以便事後向家長或警方描述。