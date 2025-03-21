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大法官名單盼提升國安案件專業　蕭美琴：中共滲透破壞需有完善制度應對

▲▼蕭美琴主持「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」。（圖／記者湯興漢攝）

▲蕭美琴主持「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

副總統蕭美琴今（21日）主持記者會，宣布7位大法官暨司法院正副院長提名人。總統賴清德對此次名單有包含「提升國安案件專業能量」在內等3個期許，蕭美琴說明，台灣現在面臨相當大的挑戰，近期處理中共非常積極的滲透、甚至對憲政體制的破壞，也需要有非常健全、完善的制度做應對。

蕭美琴強調，總統提名人選的考量基本上是用人唯才，考慮提名人選的法律專業以及實務經驗，做一個綜合的考量，其中最資深、在法界服務將近40年的蔡秋明先生作為院長，也是綜合他在法界實務經驗，加上具有非常豐富國際交流及促成國際合作經驗。

至於總統盼「提升國安案件專業能量」，蕭美琴表示，連結到國安相關案件，大家都知道台灣現在面臨相當大的挑戰，而維護台灣人民自由民主憲政制度、自由民主生活方式，也是憲政機關的共同責任，包含在處理近期中共非常積極的滲透，甚至是對於憲政體制的挑戰跟破壞，也需要有非常健全、完善的制度做應對。

「這不只是台灣所面臨的挑戰，很多國家也依樣面臨滲透以及對於民主法治制度的挑戰。」蕭美琴說，這方面也能透過國際合作交流，讓整個體制能更為健全，相信這也是總統在現今國家整體面臨的挑戰下，希望我們提名的大法官能共同關注守護民主憲政秩序的期許。

另外，針對國民黨計劃推動反廢死公投等，是否擔心讓死刑存廢成為人事審查焦點，模糊被提名人的專業？蕭美琴說，先不對特定爭議做回應，而是考量到去年為止，歷年來統計的憲法法庭審理案件，99%都是人民聲請的審理案件，也就是說，憲法法庭也是人民權利保障以及人民面對憲法爭議時，最重要、最後的關卡，議題也相當多元。

蕭美琴說，台灣數十年來在民主與憲政秩序推進過程中，憲法秩序的維護也扮演重要角色，基於此，總統這次提名的大法官人選，都有非常豐富專業的法律背景，也希望在立法院能基於憲政的職責行駛專業審查，並行使同意權，希望立法院朝野不分黨派共同支持。

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