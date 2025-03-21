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大法官7位提名人出爐！　蕭美琴揭3期許：提升國安案件專業能量

▲▼總統府「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」。（圖／翻攝總統府直播）

▲總統府「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」。（圖／翻攝總統府直播）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德在去年提名司法院正副院長及大法官人選，但全遭立法院封殺。副總統蕭美琴今（21日）主持記者會，公布司法院正、副院長及大法官被提名人，院長將由檢察官出身的蔡秋明擔任、副院長則是法官出身的蘇素娥。蕭美琴說，這次提名有3個期許，包括守護自由民主憲政制度、提升國安案件專業能量以及持續推動司法改革等，名單實務、學術兼備，期盼這7位被提名人均可獲得立法院的支持與同意。

蕭美琴致詞時提到，今天正式向大家介紹總統提名的新任司法院長、副院長以及5位大法官人選。目前，司法院大法官含院長、副院長缺額7名，為了維繫國家憲法機關正常運作，總統依據憲法增修條文第5條規定，提名蔡秋明先生為司法院大法官並為院長，蘇素娥女士為大法官並為副院長，以及蕭文生先生、鄭純惠女士、林麗瑩女士、陳慈陽先生、詹鎮榮先生5位大法官，將在今天茲請立法院同意。

蕭美琴說，為深化自由、民主、人權，打造全民的司法願景，總統秉持前瞻思維，這次提名做了3個考量也是3個期許。第一，守護自由民主的憲政制度，捍衛人權、保障及人民全權利救濟；第二，提升國安案件專業能量，確保國家安全及廉能政治；第三，持續推動司法改革，提升審判品質與效率，同時進行司法工作環境減壓。

蕭美琴表示，考量司法院及憲法法庭的憲政任務，總統在徵詢各界意見並審慎思考後，決定提名台灣高等檢察署主任檢察官蔡秋明先生擔任大法官並為院長，最高法院蘇素娥女士擔任大法官並為副院長。

蕭美琴指出，蔡秋明先生長期從事檢查及法務工作，為台灣推動國際司法互助的優秀人才；蘇素娥女士為審判工作者，是司法院參與司改國是會議的核心幕僚，及後續推動落實決議的重要推手。

蕭美琴說，這兩位在司法界資歷完整，具有豐富檢查、審判經驗，過去也曾參與拉法葉艦軍購弊案偵審工作，一位是當年的檢察官、一位是當年的承審法官，對於我國追討巨額不法所得有巨大貢獻，相信這個堅強的組合，未來能帶領司法院就，切和司法體系運作的實際需求，持續推動革新措施，營造友善環境，提供人民更好的服務。

蕭美琴提到，這次的名單有2位法官、2位檢察官、3位學者，整體背景專長多元，實務與學術搭配，是相當優秀的陣容。

蕭美琴表示，司法院是國家最高司法機關，大法官組成的憲法法庭是人民權利保障及機關憲政爭議最後的救濟途徑。且儘速補實大法官缺額，是總統與立法院共同的憲法職責。

蕭美琴呼籲，期盼這7位被提名人均可獲得立法院的支持與同意，在出任大法官後，齊心協力，共同打造人民安心、社會安定、國家安全的司法防護網，讓司法成為守護民主台灣最堅強的後盾。

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