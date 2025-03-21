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提名檢察官任司法院長！　7位大法官提名人學經歷一次看

▲▼蕭美琴主持「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統府「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德在去年提名司法院正副院長及大法官人選，但全遭立法院封殺。副總統蕭美琴今（21日）公布司法院正、副院長及大法官被提名人，院長提名人為檢察官出身的蔡秋明，副院長則提名法官出身的蘇素娥。兩人過去都曾參與過「拉法葉艦軍購弊案」偵審工作，一位是當時的檢察官、一位是承審法官。

此次提名名單，包括獲提名司法院大法官並為院長的蔡秋明，提名為大法官並為副院長的蘇素娥，以及國立中正大學法律學系教授蕭文生先生、現任最高法院法官鄭純惠女士、高檢署主任檢察官林麗瑩女士、台北大學法律學系教授陳慈陽先生、政治大學特聘教授詹鎮榮先生等5位大法官。

蕭美琴提到，這次的名單有2位法官、2位檢察官、3位學者，整體背景專長多元，實務與學術搭配，是相當優秀的陣容。期盼7位被提名人均可獲得立法院的支持與同意，在出任大法官後，齊心協力，共同打造人民安心、社會安定、國家安全的司法防護網，讓司法成為守護民主台灣最堅強的後盾。

大法官並為院長被提名人蔡秋明

現任台灣高等檢察署主任檢察官，美國華盛頓大學法學碩士。蔡被提名人實任檢察官近 30 年，曾任一、二審檢察署主任檢察官、並借調最高檢察署辦事多年，專長刑事司法案件實務。擔任檢察官期間，積極推動境外不法所得返還工作，著有功績，獲法務部頒獎表揚。

此外，多次參與最高法院大法庭言詞辯論，及協助法務部進行憲法訴訟。尤其擔任法務部國際及兩岸法律司司長期間，完成國際刑事司法互助法草擬工作，並促成台灣與多國簽訂刑事司法合作協議，展現推動跨國法制能力。

蔡被提名人熟悉司法體系運作，擅長國際司法交流，相信能帶領司法機關接軌國際，建立人民信賴的司法，是司法院大法官並為院長的優秀人選。

▼司法院長及大法官被提名人蔡秋明。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼蕭美琴主持「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」。（圖／記者湯興漢攝）

大法官並為副院長被提名人蘇素娥

現任最高法院法官，美國加州大學柏克萊分校法律研究所法學碩士。蘇被提名人歷任三審法院法官，主要辦理刑事審判業務；具獨立、公正司法素養與保障人權之憲法意識，辦案成績優良，所為判決被最高法院、台灣高等法院及學術機構，列為可供參考裁判。歷練多年司法行政工作，曾擔任刑事廳廳長，對於制定刑事妥速審判法、辦理司法改革幕僚業務、修正刑事訴訟法及推動國民法官制度，均著力甚深。

蘇被提名人熟悉司法改革推動脈絡，是襄助院長持續推動人民信賴的司法，相當優秀的副院長人選。

▼司法院副院長及大法官被提名人蘇素娥。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼蕭美琴主持「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」。（圖／記者湯興漢攝）

大法官被提名人蕭文生

現任國立中正大學法律學系教授，德國慕尼黑大學法學博士。蕭被提名人治學認真，法學涵養深厚，長期任教中正大學，曾擔任該校法律系系主任、法學院院長，致力憲法、行政法之教學與研究，論著成果豐碩。並藉由參與機關訴願審議、委託研究及撰寫裁判評析等，積極貢獻法學專業，與司法實務進行對話，為執教南部優秀的公法學者。

▼司法院大法官被提名人蕭文生。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼蕭美琴主持「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」。（圖／記者湯興漢攝）

大法官被提名人鄭純惠

現任最高法院法官，國立台灣大學法律學研究所碩士。鄭被提名人歷任三審法院法官，審判經驗豐富，主要辦理民事案件，辦案積極認真，所為裁判論證嚴謹。深具保障基本人權的憲法意識，參與最高法院民事大法庭統一法律解釋工作，論證法律爭議，展現法學專業及論述能力。另並兼任教職，講授民事法律課程，是一位精研學術專業不輟、優秀的民事法官。

▼司法院大法官被提名人鄭純惠。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼蕭美琴主持「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」。（圖／記者湯興漢攝）

大法官被提名人林麗瑩

現任台灣高等檢察署主任檢察官借調最高檢察署辦事，國立台灣大學法律學研究所碩士。林被提名人具刑事法專長，歷任一、二審檢察官職務，曾任法務部綜合規劃司司長，參與全國司改國是會議幕僚工作；擅長法律問題分析，目前主責最高法院刑事大法庭法律意見書撰擬及言詞辯論，表現相當受到肯定。此外，曾赴德國科隆大學研究刑事比較法制，及數度奉派出國進行檢察事務交流，具國際觀視野。

▼司法院大法官被提名人林麗瑩。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼蕭美琴主持「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」。（圖／記者湯興漢攝）

大法官被提名人陳慈陽

現任國立台北大學法律學系專任教授，德國魯爾大學法學博士。陳被提名人為知名公法學者，任教台北大學，從事憲法、行政法、環境法之教學與研究，曾任該校公法研究中心主任；另曾任台灣法學會、台灣環境法學會理事長。長期關注台灣憲政發展及人權保障實踐，積極以法學專長投入公共事務；嗣擔任考試委員，對推動年金改革退撫新制、研議法律專業人才考用制度，著有貢獻。

▼司法院大法官被提名人陳慈陽。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼蕭美琴主持「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」。（圖／記者湯興漢攝）

大法官被提名人詹鎮榮

現任國立政治大學特聘教授，德國科隆大學法學博士。詹被提名人深耕公法領域，先後任教國立高雄大學、國立政治大學，從事憲法及行政法領域之教學與研究；研究主軸為地方自治、公私協力及民營化法制，著述成果豐碩。曾任政大法學院副院長暨法律科技整合研究所所長，現任公法學中心主任，多次擔任釋憲案件指定專家。其研究成果展現個人學術專業，具社會影響力，也獲司法裁判實務參考。

▼司法院大法官被提名人詹鎮榮。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼蕭美琴主持「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」。（圖／記者湯興漢攝）

姓名 現任職位 學歷 專長領域 主要貢獻
蔡秋明 台灣高等檢察署主任檢察官 美國華盛頓大學法學碩士 刑事司法案件實務 境外不法所得返還、國際刑事司法互助法草擬、刑事司法合作協議
蘇素娥 最高法院法官 美國加州大學柏克萊分校法學碩士 刑事審判業務 刑事妥速審判法制定、司法改革、刑事訴訟法修正、國民法官制度推動
蕭文生 國立中正大學法律學系教授 德國慕尼黑大學法學博士 憲法、行政法 憲法、行政法教學與研究，參與機關訴願審議、委託研究及撰寫裁判評析
鄭純惠 最高法院法官 國立台灣大學法律學研究所碩士 民事案件 民事案件審判、最高法院民事大法庭法律解釋、民事法律課程講授
林麗瑩 台灣高等檢察署主任檢察官 國立台灣大學法律學研究所碩士 刑事法 刑事比較法制研究、最高法院刑事大法庭法律意見書撰擬及言詞辯論、國際檢察事務交流
陳慈陽 國立台北大學法律學系專任教授 德國魯爾大學法學博士 憲法、行政法、環境法 憲法、行政法、環境法教學與研究，台灣憲政發展及人權保障實踐、年金改革退撫新制、法律專業人才考用制度
詹鎮榮 國立政治大學特聘教授 德國科隆大學法學博士 憲法、行政法 地方自治、公私協力及民營化法制研究，釋憲案件專家
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